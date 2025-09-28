扛7間房貸款「月繳逾23萬」毀人生　他發文訴苦被罵爆

▲網友進行房產投資，背7間房子的貸款面臨嚴重虧損，事後驚覺受騙。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名網友在Reddit論壇發文抱怨，在參加「特別房產投資計畫」之後，身上背著7間房子的貸款，每月需支付的房貸金額超過3萬令吉（約新台幣23.2萬元），幾乎毀掉他的人生。他呼籲其他受害者收集證據並出面報警，但卻被部分網友痛罵。

星洲網報導，此人宣稱起初還以為這項計畫是個快速致富的機會，對方承諾「特別房產交易」可輕鬆打造投資組合，同時教唆他欺騙銀行，向多間銀行申請房貸，讓每間銀行都以為自身是唯一的貸款機構，拿到大筆資金，「這聽起來很聰明，但實際上這是金融死亡陷阱」。

此人透露，本該只要50萬令吉（約新台幣386.5萬）的房子，對方賣他至少85萬令吉（約新台幣657萬元），7套房子每間房貸4000至5000令吉（約新台幣3.1萬至3.9萬元），但租金收入卻只有2000至2500令吉（約新台幣1.5萬至1.9萬元）。

換句話說，每間房子每月都要虧損2000至3000令吉（約新台幣1.5萬至2.3萬元）。此人還說，每個月光是償還貸款就要虧掉超過2萬令吉，「貸款比房產實際價值還要高，所以我不能賣，否則損失慘重。但我也不能一直持有，任由積蓄慢慢流失」。

此文一出引發網友討論，部份的人批評原PO是貪心、咎由自取，「很抱歉，這是你自找的，我很難同情你」、「你當初想要走捷徑，那現在就別抱怨，接受後果吧」。