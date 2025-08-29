房市急速冷卻　10大熱區冠亞軍交易重挫逾6成

▲過去中壢區、桃園區受惠房價相對親民，如今卻因市場信心不足急速退燒，從去年動輒5、6千件的水準，驟降到僅剩3分之1。（圖／記者項瀚攝）

房產中心／綜合報導

房市在信用管制與貸款緊縮雙重壓力下，上半年交易表現持續低迷。《591實價登錄》最新資料顯示，七大都會區成交件數普遍大幅滑落，不過新北市仍憑藉超過1萬件的成交量穩坐第一，桃園市則以近9千件居次，顯示北台灣依舊是全台買氣主要來源。

進一步檢視10大交易熱區，整體表現卻相當慘淡。原本交易最熱絡的中壢區與桃園區雖然仍穩居冠、亞軍，各自成交約1800至2000件，但與去年同期相比，縮水超過6成，量能衰退格外明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《591新建案》新聞課主任畢務潔分析，目前購屋族普遍抱持觀望態度，過去中壢區、桃園區受惠房價相對親民，加上新竹縣市與雙北外溢需求，交易量常居高檔，如今卻因市場信心不足急速退燒，從去年動輒5、6千件的水準，驟降到僅剩3分之1，堪稱進入「冰河期」。

新北市上半年共有6個行政區擠進榜單。中和區因大型建案熱銷，加上捷運萬大線利多挹注，成交1772件位居第三，雖然年減幅仍達4成，但已是跌勢最輕的一區。值得注意的是，新店以1018件擠進第十名，受惠第一環地段優勢與部分外圍區域仍維持5字頭價位，不僅在地買盤持續進場，也吸引不少北市客群卡位，抗跌性較高。

至於中南部，去年在科技題材與推案帶動下相當熱絡，但今年明顯轉冷，僅北屯區與三民區成功進榜。北屯在重大建設到位的支撐下仍保有千件以上的成交，但因去年基期過高，年減幅高達7成。三民區雖是高雄在地人購屋首選，剛性需求強勁，但新案交易大幅縮減，導致總量比去年同期暴跌近8成，跌勢居各區之冠。