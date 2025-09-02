「惠國麓境」為沙鹿定義新一代城市輕豪宅標準

▲「惠國麓境」融合科技、安全與自然的現代建築美學，為沙鹿打造純住宅輕豪宅新指標。
圖、文／惠國麓境提供
買房不只是資產配置，更是一輩子的生活品質投資。在房價與建築成本不斷攀升的時代，購屋族愈加重視「一次到位」的選擇。惠國建設全新力作「惠國麓境」，以「不將就、不換屋」為理念，從結構安全、智慧安防、綠能規劃到生活美學，一次整合，為沙鹿帶來全新思維的理想住宅。
海線核心 三大利多推升價值
台中沙鹿人口正式突破十萬，成為海線首座「十萬人生活圈」。隨著台積電進駐中科、捷運藍線施工、市政路延伸推進，產業、交通與生活機能全面升級，轉型為科技新貴與年輕家庭首選的生活核心。
▲台中沙鹿人口突破十萬，海線核心生活圈隨著交通、產業、機能升級持續擴張。
惠國建設 穩健品牌一案一代表作
惠國建設多年來堅持「一案一代表作」引領創新、精品建築的穩健經營理念，作品橫跨南區、大雅，皆在當地寫下口碑。此次沙鹿推出的「惠國麓境」，同樣以使用者角度出發，將「科技、安全、自然」三大元素融合，規劃地上13層、地下2層純住宅大樓，37至42坪邊間大三房，成為沙鹿少見的純住宅輕豪宅指標。
▲▼「惠國麓境」結構安全、綠能規劃、智慧安防一次到位，滿足購屋族「不換屋」的生活願景。
