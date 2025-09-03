逢低買進前進核心！「寶亞鴻公舘」低總價、輕首付　搶進鴻金寶首席

▲寶亞鴻公舘外觀3D示意圖，建設公司保有修改之權益。

圖、文／寶亞開發提供

受國內外政經局勢、能源、關稅等相關議題影響，全台房市開始進入盤整期，近期已有品牌建商宣佈明年度將不新推住宅建案，而過往市場最熱絡的投資型買盤，熱度稍有降溫趨勢，可見整體市場不論買賣雙方，都漸趨保守。然而，市場上亦有例外，像是新案頻開的新北市新莊區，全區從南至北均有預售案上線，一時間百花齊放，也使購屋消費者更在意個案與個案間的差異性。

在房市漸轉保守的當下，以自住、換房為主的剛需買盤，會更謹慎審度價格與付款方式，因此具總價優勢或優付方案的預售案，特別能吸引自住客的眼光，像是主打總價888萬起、首付48萬起的「寶亞鴻公舘」，就是目前新莊最引人矚目的焦點個案。「寶亞鴻公舘」基地位於新莊知名百貨-鴻金寶麻吉廣場對面，主力坪數規劃為15-32坪，正好對應區域市場的真空帶。小坪數、低總價的進場門檻，加上超親民的首付方案，讓想在機能成熟的都心落腳的購屋者，終於不用在預算與地段之間二選一。

難得的是，「寶亞鴻公舘」不僅在價格方面佔優，在交通與生活機能上更是一體成形。社區對向即為新莊核心商圈-鴻金寶商圈，步行即達四維市場與全聯等生活採買；12年國教完整學區，小學到高中就近入學無需通勤奔波。交通方面，捷運丹鳳站步行約10分鐘（約800公尺），搭乘中和新蘆線即可串聯台北核心，捷運迴龍站更是未來三線捷運交匯樞紐：中和新蘆線、萬大樹林線與桃捷綜線，軌道潛力亮眼可期；此外也鄰近台65快速道路與主要聯外幹道，機動性強，日常與通勤的所有路徑在此匯合，「前進核心」不再只是口號。

▲捷運迴龍站，未來三線匯聚的重要樞紐。

位處新莊最繁華所在，「寶亞鴻公舘」19層樓高除了將市心繁華納入眼底，高樓層同時也能遠眺遠山大景，為住戶帶來頂級的舒適度與顯赫感。基地為395坪三面臨路核心角地，全案無地主戶，社區治理單純。結合888萬起低總價、48萬起輕首付之優勢條件，對口袋沒那麼深的年輕族群來說相當具吸引力，因此個案公開後旋即帶動市場熱議。「寶亞鴻公舘」接待會所設計位於鴻金寶麻吉廣場2樓，歡迎預約親臨鑑賞。

▲「寶亞鴻公舘」高樓層環景照，遠山大景盡收眼底。

寶亞鴻公舘

鑑賞專線：（02）2304-8888

接待會所：新北市新莊區民安路188巷5號2樓（鴻金寶麻吉廣場2樓）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/BaoyaUrbanCrown/

官方網站：https://www.newland.tw/one/Urban_Crown/