269億「穩居四箭」拍板！陳時中曝婚育宅加碼1.1萬戶　租補再擴大

行政院將於明（4）日院會拍板通過「婚育宅 優先住 加碼補—青年婚育租屋協助專案」與「育嬰留停照顧彈性化方案」，推出四大「穩居」政策，以回應少子化與居住不安問題。政務委員陳時中表示，政府將從「住」的面向著手，讓青年「願婚、敢生、能養」，整體計畫至2032年將投入約新台幣269億元，預估惠及48萬戶家庭。

陳時中說明，新政的重點之一是「婚育宅」，中央社宅將釋出20%戶數作為專用，共計1.1萬戶。首批1000戶預計今年下半年上路，2026年至2028年間再釋出1萬戶。申請資格為育有0至6歲幼童的家庭，並將現行社宅最長6年的租期延長至12年，讓孩童在國小畢業前不必因搬遷而更換學區，已入住的婚育宅家庭也能適用此新規。

在租金補貼部分，申請資格由每人每月平均所得低於最低生活費3倍，放寬至3.5倍；補助亦針對新婚與育兒家庭加碼，新婚家庭補貼1.5倍，每增加一名孩童再加碼0.5倍。以台北市為例，原最高每月補貼8000元，若新婚並育有一名孩童，補貼可達1萬6000元。

此外，針對包租代管計畫，未來凡育有0至6歲孩童的租戶，每戶每年將額外獲得6000元的「兒童安全費用」，可用於安裝防撞設施、防倒裝置或安全鎖等設備，提升居家環境的安全性。

為解決租屋市場對房客不友善的問題，內政部預計9月底提出《租賃住宅市場發展及管理條例》修法草案。修法方向包括：保障租期最少三年；租金調整以主計總處房租指數為基準；禁止房東拒絕房客申請補貼或遷入戶籍，違者將受罰；並建立免費的爭議調解機制，協助處理房東房客糾紛。

陳時中強調，此次「穩居」政策僅《租賃條例》需要修法，其餘措施將分階段實施。今年下半年先推出首批婚育宅，其餘政策將於2026年1月1日同步上路，希望透過住房穩定，減輕家庭照顧壓力，讓更多年輕世代能安穩居住，進而提升婚育意願。

立法院內政委員會稍早亦針對《住宅法》修正草案形成初步共識，認為「婚育宅」應納入制度設計，但比例應審慎調整，避免排擠弱勢戶資源。相關細節仍待進一步研議，但整體方向已顯示政府在居住政策上，正朝向結合婚育支持與居住正義並行的目標前進。