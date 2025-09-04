ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「南台灣土地公」押寶安南區　每坪82萬出手草湖寮創價

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南4日市地重劃區土地標售開標，一掃8月土地標售僅1筆商業地標脫的陰霾，此次開標脫標率76.9%，出現明顯好轉。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南4日市地重劃區土地標售開標，共13標土地，合計底價17.74 億元，一掃8月土地標售僅1筆商業地標脫的陰霾，此次開標脫標率76.9%，出現明顯好轉，連南台灣土地公、百貨業都出手，總標脫金額約13億元，買氣旺到出乎外界預料。

台南市政府地政局4日舉辦今年首度市地重劃區土地標售，分為3大區域，包括第7期麻豆工業區、第1期九份子國安段，以及第8期安南區的北安商業區，共釋出13標土地，總底價達17.74億元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲首次公開標售的安南區北安商業區則成為焦點，雖然6筆土地僅3筆脫標，但南台灣土地公也出手。（圖／台南市地政局提供）

4日最終共吸引26封投標，合計10筆土地標出，脫標率76.92%，總標脫金額約13億元，相較8月的區段徵收配餘地土地標售，僅1筆商業地標脫，買氣出現明顯好轉。

其中，麻豆工業區表現最亮眼，5筆工業用地全數脫標，平均溢價率最高達11.37%。此次競爭最激烈的土地均集中在該區，富住通商用不動產擔任研展部經理許值瑋指出，工業區土地需求持續旺盛，顯示在科技製造業進駐帶動下，台南工業用地仍是兵家必爭之地。

而九份子國安段2筆土地也全數脫標，其中面積達833坪的大面積住宅區土地競爭相當激烈，最終由王冠百貨以4.49億元標下，為此次標售總價最高，單坪成交價高達53.88萬元，溢價率逾22%。

至於首次公開標售的安南區北安商業區則成為焦點，雖然6筆土地僅3筆脫標，但南台灣土地公也出手，以京成建設名義順利拿下1筆470坪的商業用地，成交價3.87億元，溢價率高達28.17%，換算單價82.2萬元，為此次溢價率最高的土地，也創草湖寮單坪地價最高記錄。

京城建設發言人周敬恆表示，京城在該區本來就持有土地，此次看好未來發展持續購地，至於規劃與未來推案時間都還未定。

重劃區/商業區 段別 地號 坪數(坪) 得標價 買家
九份子 九份子 1636 833.25 4.48億 王冠百貨
北安商業區 草湖寮 43 116 6161萬 楊姓自然人
北安商業區 草湖寮 49 224.1 1.38億 林姓自然人等
北安商業區 草湖寮 200 470.39 3.86億 京成建設

▲台南土地標售主要成交土地。（ETtoday製表）

許值瑋指出，京城此次高價出手勢在必得，主因是可整合隔壁已持有的201地號，大幅提升開發效益，加上這次地政局釋出的抵費地都是在比較熱門的地段，加上工業地的剛性需求，帶動脫標率創高。

台南市代銷公會理事長佘光宗指出，草湖寮重劃區緊鄰被視為「台南第二副都心」的商60，後續將有大型商場與副都心機能進駐，市場對區域發展具高度期待，草湖寮目前地價行情落在50~60萬元，京城此次高價出手，「雖然單價看似全場最貴，但整合後平均成本可被稀釋，對建商而言仍屬合理布局。」預估未來開價也要站上5字頭。

關鍵字：台南地政局土地標售買氣京城草湖寮九份子

