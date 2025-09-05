房價跌了！今年Q1房貸負擔率44.53%　連2季下降

▲圖為台北市鳥瞰景象。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

內政部4日公布最新房市統計，114年第1季全國房貸負擔率為44.53%，較上季下降2.09個百分點。內政部表示，在央行不動產選擇性信用管制持續發揮影響下，房價轉跌，加上家戶可支配所得穩定增加，使得房貸壓力連續2季下滑。其中，台北市負擔率最高為68.94%（如下圖）、台中降幅2.89%最大。

觀察六都情況，本季房貸負擔率皆呈下降，其中以台中市降幅2.89%最大，其次為台南市2.83%、高雄市2.60%、新北市2.33%、台北市2.27%，桃園市則下降0.99%。六都以外縣市亦普遍下滑，包含新竹縣市、金門縣、宜蘭縣及嘉義縣等5縣市降幅超過2%。目前除基隆市維持在30%以下，其餘縣市房貸負擔率仍介於30%至42%之間。

▲114年第1季房貸負擔率。（圖／內政部地政司）



各縣市房貸負擔率中，以台北市最高達68.94%，新北市以58.68%排第二，其後依序是台中市53.37%、高雄市43.13%、台南市42.23%、新竹縣41.48%，以及南投縣41.11%。

內政部說明，本季全國中位數住宅價格由上季的1,028萬元降至1,000萬元，下跌2.72%，使房貸負擔率下降約1.27%；同期家戶可支配所得由95.56萬元提升至97.67萬元，年增2.21%，進一步讓負擔率下降約1%。不過，五大銀行新承作購屋貸款平均利率小幅升至2.249%，推升負擔率約0.17%。綜合因素計算，本季全國房貸負擔率最終下降2.09%。

內政部強調，房貸負擔率是以中位數所得家庭購屋為基準，計算其每月房貸支出占可支配所得比例，藉此反映民眾購屋壓力變化。此次統計顯示，隨著房價走跌及所得增加，購屋壓力已有明顯舒緩趨勢。