ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房價跌了！內政部：今年Q1房貸負擔率44.53%　連2季下降

▲▼台北市鳥瞰,台北鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲圖為台北市鳥瞰景象。（圖／記者董美琪攝）

記者董美琪／綜合報導

內政部4日公布最新房市統計，114年第1季全國房貸負擔率為44.53%，較上季下降2.09個百分點。內政部表示，在央行不動產選擇性信用管制持續發揮影響下，房價轉跌，加上家戶可支配所得穩定增加，使得房貸壓力連續2季下滑。其中，台北市負擔率最高為68.94%（如下圖）、台中降幅2.89%最大。

觀察六都情況，本季房貸負擔率皆呈下降，其中以台中市降幅2.89%最大，其次為台南市2.83%、高雄市2.60%、新北市2.33%、台北市2.27%，桃園市則下降0.99%。六都以外縣市亦普遍下滑，包含新竹縣市、金門縣、宜蘭縣及嘉義縣等5縣市降幅超過2%。目前除基隆市維持在30%以下，其餘縣市房貸負擔率仍介於30%至42%之間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼114年第1季房貸負擔率。（圖／內政部地政司）

▲114年第1季房貸負擔率。（圖／內政部地政司）

各縣市房貸負擔率中，以台北市最高達68.94%，新北市以58.68%排第二，其後依序是台中市53.37%、高雄市43.13%、台南市42.23%、新竹縣41.48%，以及南投縣41.11%。

內政部說明，本季全國中位數住宅價格由上季的1,028萬元降至1,000萬元，下跌2.72%，使房貸負擔率下降約1.27%；同期家戶可支配所得由95.56萬元提升至97.67萬元，年增2.21%，進一步讓負擔率下降約1%。不過，五大銀行新承作購屋貸款平均利率小幅升至2.249%，推升負擔率約0.17%。綜合因素計算，本季全國房貸負擔率最終下降2.09%。

內政部強調，房貸負擔率是以中位數所得家庭購屋為基準，計算其每月房貸支出占可支配所得比例，藉此反映民眾購屋壓力變化。此次統計顯示，隨著房價走跌及所得增加，購屋壓力已有明顯舒緩趨勢。

關鍵字：房價房產雲房貸負擔率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

緊鄰捷運站！新北「保二安居」招租至9/8　 最低租金8千有找

位於新北中和的社會住宅「保二安居」是國家住都中心第三季推出的中央社宅專案，也是全台第一座位警消量身打造的社會住宅，共提供317戶，最低租金7,870元起，申請截止日到9月8日，提醒民眾若想申請記得把握時間。

18分鐘前

房價跌了！今年Q1房貸負擔率44.53%　連2季下降

內政部4日公布最新房市統計，114年第1季全國房貸負擔率為44.53%，較上季下降2.09個百分點。內政部表示，在央行不動產選擇性信用管制持續發揮影響下，房價轉跌，加上家戶可支配所得穩定增加，使得房貸壓力連續2季下滑。其中，台北市負擔率最高為68.94%、台中降幅2.89%最大。

36分鐘前

買不起電梯大樓　人妻改買「40年5樓老公寓」！一票勸退：爬到崩潰

儘管房價高，不少民眾還是想購屋，願意先求有再求好。一名網友表示，最近在看房子，發現雙北的電梯大樓都要1800萬元起跳，而且坪數都非常小，目前看到一間屋齡40年的5樓老公寓，空間很大，也很舒適，唯一的缺點就是要爬5樓，因此很猶豫。對此，信義房屋專家表示，評估身體狀況再決定。

1小時前

總銷破2千億！　愛山林、宏匯攜手奪「全台最大捷運聯開案」

全台最大捷運開發案「十四張聯開案」完成評選，由宏匯、愛山林、甲山林共同投標組成團隊拿下。該案基地面積14.3公頃，開發規模超過25萬坪，規劃商場、商辦、住宅，全案總銷高達2000億元以上，將興建8棟大樓，樓高規劃39~51層，相當具有氣勢。

2小時前

房東接錯線路！害她多繳5年公共電費　網怒：賭租客不會發現

大陸杭州一名租客租房5年後，才驚覺電費帳單長期都包含公共區域的樓梯燈光、電梯等用電費，經觀察才發現是因房東接錯線路導致，因此該租客要求全額賠償公共電費及利息。消息一出，引發網友熱議，紛紛直搖頭表示「房東一定是賭租客不會發現」、「房東是故意的」。

2小時前

淡水房市「價穩量縮」　1區交易量減最多

中央銀行先前推出第七波不動產選擇性信用管制（簡稱限貸令），新北市淡水區房市呈現價穩量縮的明顯趨勢，據統計數據分析，平均成交價格雖然微幅上漲3.1％，但交易量在政策實施前後半年間約減少38％，其中紅樹林及淡海新市鎮的減幅最大，分別減少44％與46％。

2小時前

1個社區橫跨2行政區　北屯潭子「雙門牌」房市奇景

台中市位於機捷特區旁的「龍邦皇家社區」26年前因建商造鎮興建，形成社區型透天產品，但地界恰好有2個行政區，分別為潭子區、北屯區，明明同一社區，也形成想當有趣的景象。信義房屋專家分析，社區特殊性相當高，價格上沒有因門牌有太大差異。

2小時前

房市苦日子來了！　專家曝3招便宜入手

房市冷颼颼，預售案場成交掛蛋，累計今年前7月，六都房屋買賣移轉量僅11.9萬棟，創8年來新低，尤其是爛尾樓風險飆高，更讓購屋人膽顫心驚。房市專家Zack在《錢鏡你家》節目中示警，借不到房貸導致交易動能熄火，是台灣前所未見的慘況，「第4季房市全面價跌量縮，正式進入空頭市場。」他也斷言，至2027年以前，蛋黃區會以每年跌5％、蛋白區每年跌10％的速度衰退；但對於有自住需求的購屋民眾來說，只要備妥足夠資金，多做功課可望買到好宅，他教戰3招購屋策略。

2小時前

住大樓無聊　買三合院「當退休宅」格局好又悠哉！過來人狂勸退

台灣早已邁入高齡化社會，許多長輩會規劃退休宅，像是翻修老屋或換房，一名網友表示，老家附近有一間三合院正在出售，格局很不錯，還有一排樹+草地，周遭稍微整理一下，當作退休房剛剛好，打算趁現在先買起來放，不禁幻想退休的生活，「不可能一直住大樓吧？無聊爆了」，貼文掀起熱論。

3小時前

去哪都遠！新社透天「開價1500萬」他傻眼：買這的人想啥？

有網友表示，最近看到台中新社一戶透天開價1500萬以上，讓他忍不住納悶，「少子化來臨，未來人口只會集中在蛋黃區，新社這種蛋殼區不管去哪都遠，最熱鬧就中和街那一段，買這裡到底在想什麼？」他認為同樣預算在台中屯區有更多選擇、生活機能也更完善，因此對這種買氣感到不解。

4小時前

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主開2200萬　「一個月後降..

「南台灣土地公」押寶安南區　每..

北屯「租金天花板」現身　房東每..

20年「仁愛帝寶」3戶掛售乏人..

準備交屋了！她發現「1殘酷事實..

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒..

買房公婆同住！婆婆「贊助頭期款..

小港房價首站4字頭創高　在地直..

總銷破2千億！　愛山林、宏匯攜..

三合院格局好又清閒「買來當退休..

ETtoday房產雲

最新新聞more

緊鄰捷運站！新北社宅招租至9/..

房價跌了！今年Q1房貸負擔率4..

買不起電梯大樓　看上「40年5..

總銷破2千億！　愛山林、宏匯攜..

房東接錯線路！她怒：害我多繳5..

淡水房市價穩量縮　1區交易量減..

1個社區橫跨2行政區　北屯潭子..

房市苦日子來了！　專家曝3招便..

三合院格局好又清閒「買來當退休..

去哪都遠！新社透天「開價150..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366