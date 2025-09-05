買不起電梯大樓　人妻改買「40年5樓老公寓」！一票勸退：爬到崩潰

▲原PO想買公寓5樓的房子。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

儘管房價高，不少民眾還是想購屋，願意先求有再求好。一名網友表示，最近在看房子，發現雙北的電梯大樓都要2000萬元起跳，而且坪數都非常小，目前看到一間屋齡40年的5樓老公寓，空間很大，也很舒適，唯一的缺點就是要爬5樓，因此很猶豫。對此，信義房屋專家表示，評估身體狀況再決定。

有網友在臉書「買房知識家【 M傳媒 】」社團發文，電梯大樓幾乎都要1800萬元以上，而且坪數也很小，生活空間被大幅壓縮，相較於大樓小坪數的壓迫感，看上一間台北市40年老公寓，房子寬敞、格局舒適，且社區還有管理員，不過唯一的缺點就是要爬5樓樓梯。

他透露，小孩目前3歲，等到孩子長大就可以自己爬樓梯，但擔心買了後，過幾年會後悔，「請大家給予我建議，謝謝」。

貼文曝光，一票人勸退，「我無法，保母家在3樓我都快不行了！更何況是40年老屋，脫手難啊」、「5樓沒電梯很多人連看都不想看，想像一下採買回來大包小包，還要爬5樓，然後再忘個東西在車上沒拿，再倒霉一點再忘一次，每天爬個三次，你都爬到15樓去了」、「爬5樓，萬一腳受傷會哭死」、「買家電、床墊，所有東西都要加樓層費，光是想到要把東西搬上5樓就懶得去大賣場了，寧可買華廈都不要樓梯5樓」。

不過也有網友指出，「我去年買公寓4樓，室內30坪，我覺得空間比電梯重要，走樓梯當健身」、「我比較嚮往大空間，現在新房都太小，我從小家住5樓，出社會後住頂加，現在買房住4樓，我覺得樓梯真的還好，不是問題，一天是會爬幾次樓梯，我媽70歲了也還可以爬」、「我家3歲兒子，從小訓練爬5樓，現在自己上下樓梯身手矯健」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先看看膝蓋好不好，身體狀況能不能接受一直爬樓梯，「如果忘記買醬油怎麼辦？」這狀況很常見，所以大家都喜歡電梯大樓，就算是買公寓，也會以二、三樓為優先考量，最好的做法是租一間住住看，「還是要自己試試看才知道，而且每天出門上下樓的次數，每個人都不一樣。」

曾敬德也提到，老公寓的優勢在於地段好、總價較低、室內坪數實在且住戶相較單純。但也因屋齡高、缺電梯、未來維修成本高，轉手難度相對大。