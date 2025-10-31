桃園房收租10年　報酬率低「想賣掉換錢」！全場揪1問題：自找的

▲原PO猶豫賣房套利。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人靠著房地產收租來增加收入，但當報酬率與成本拉鋸，是否該「出場」轉投其他商品，就成了讓人頭痛的選擇。有一名網友分享，出租2間桃園市的房產多年，但投報率僅約2.7%至3%，加上資金成本接近2.5%，裝潢也砸下200至300萬元，讓他陷入「該不該賣掉重配資產」的兩難，貼文引發討論。

原PO在PTT發文，手上有2間收租房，都在桃園市，房產多為持有5至10年，但經過盤算後發現，雖然有穩定租金進帳，但獲利空間其實不大，「投報率約在2.7-3.0%附近，目前資金成本已經2.5左右，實在沒什麼有利可圖空間。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，現在的房價跟入手時差了2倍，但因為花了不少錢裝潢，「裝潢費用250萬左右，交易成本加一加也不少，估計還是有獲利個2-300萬的空間，另一間也差不多」。

他也透露，從出租以來，租客都是同樣的人，雙方配合得很好，室內26坪，總坪數31坪，正藝文特區，「租金沒破3萬元，附近租金行情比我高，但懶得漲租，希望穩穩地就好」，自己並不缺錢，只是希望能找到報酬更高、更穩定的投資項目。

貼文曝光，網友認為現在不是好時機，「賣不掉啊，現在就沒新戰士接盤，要丟給誰」、「裝潢做完安心收租，才五年就這麼擔心，房地產是長期主義，你現在換去股票等一下被雙巴喔」、「除非你現在很缺錢，不然在氛圍最爛的時候別硬要賣房」、「核心問題就是裝潢太貴，導致回收太慢啦」、「你花250萬，把租金拉到2萬5，回收週期250期，超過20年才能回收租金，這在搞笑啊」。