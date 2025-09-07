塔式車位「屋主半價40萬」求成交！　全場勸退：下次換你便宜賣

▲塔式車位有許多不方便。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

儘管沒開車，現在買房通常都會買車位，畢竟未來可能有需求，日後也比較好賣掉，就有網友指出，看到一間很喜歡的物件，地點在桃園，總價也很滿意，但唯一的缺點就是塔式車位，屋主甚至將價格砍半，以40萬元賣給他，對此，信義房屋專家建議，如果是買在桃園，就不要選塔式車位，雙北勉強可接受。



有網友在Dcard發文，看中桃園一間屋主自售的兩房物件，格局、採光與生活機能都令人滿意，總價也可接受，唯一讓他卡關的是「塔式車位」。該社區同類型的塔式車位行情約80-100萬元，而屋主願意以半價40萬元轉讓。

不過，原PO查資料後卻發現，塔式車位雖佔地小、總價便宜，卻存在不少風險與麻煩，包括等待時間、保養費高、故障機率及轉售困難等，「但又覺得只要用得到、價格便宜，好像也不是不行？畢竟自己以後也不是天天開車。」也考慮把預算拉高，存多一點錢，明年之後再買平面車位的兩房。

貼文曝光，網友紛紛勸退，「不買，不然以後你就同樣是願意便宜賣的屋主」、「塔式機械都是負資產」、「塔式要賣房的時候會是阻力，儘量不要，除非地點很好」。但也有人認為，「物件真的很喜歡，格局、採光、機能都不錯其實我覺得就可以買了，車位如果同社區有平面車位可以租，或附近有車位可以月租，就可以接受。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以看實際交易的資料，如果都有人買的話就表示大家都可以接受，不過地點是桃園，不如直接買平面車位就好，若地點在台北市，勉強可以接受。曾經理也提到塔式車位的缺點，安全性、故障等等，會有很多問題，「尤其是緊急出門的時候」。