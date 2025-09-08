「新青安貸得到」首周末　第一線：案場依舊冷清

▲行政院4日拍板，確定將新青安放寬，不計入《銀行法》第72-2條天條限額，打開房貸水龍頭。（示意圖／記者項瀚攝）

記者張雅雲／高雄報導

行政院4日拍板，確定將新青安放寬，不計入《銀行法》第72-2條天條限額，打開房貸水龍頭，不過鬆綁首周的周末案場來人大多維持之前水準，專家表示，目前市場氛圍仍偏冷靜，買氣並未因利多而大幅回升，真正鬆一口氣的，反而是去年已購屋、近期準備交屋的買家。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

受到打房氛圍影響，今年全台預售屋市場冷清，大案轉趨低調，不少新案來客量腰斬。4日政院宣布新青安鬆綁後，沒想到政策放寬的首個周末假日，全台案場人潮也沒預期的多。

愛山林副董事長張境在表示：「本週來人量尚未見到明顯增加，主要是還沒真的看到銀行有沒有開始讓首購方便貸到款，要等實際的狀況確認後，消費者才敢走出來看房。」

創意家副總柯仲武表示：「政院政策最主要是緩解中古市場交易、新成屋交屋的壓力，目前預售市場無明顯受惠，還是維持一個正常的表現，但政府此舉對房市來說確實是好消息，期待後續是否有其他支持首購族買房成家的新政策出現。」

萬群地產董事長謝坤成則表示：「新青安的放寬，對於預售市場來說成效並不明顯，以目前預售屋均總價2000萬元、工期2~3年，放寬新青安貸款對預售屋沒有意義。」

謝坤成認為：「新青安的放款對成屋、轉售戶、中古屋等貸款戶來說，也只是比較早排到（排撥）而已，不過觀望市場，以目前來說1200萬元的房子，也就是新青安的貸款範圍，在台中來說都是很郊區、很舊很老的房子，信心面還是觀望，政府誠意還是不夠。」

▲近期政策雖針對新青安首購族放寬，此波政策調整，實際效益主要落在「正在對保或即將交屋的客戶」。（示意圖／記者張雅雲攝）

不過，台中也有首購案場出現曙光，光週末的來人量，就超越過去一週的量。「文心O'LIVE」、樂洋地產經理林大又則說：「看屋人潮、來電人潮都有增加趨勢，購屋的信心面我認為有回流，不過購屋民眾仍是擔心成數、個人收支比的問題，建議選擇有交通題材、成熟地段的物件，在銀行鑒價上才不會出現落差。」

雖然有小部分案場吸引來人，但南部市場仍相對冷靜。高雄市仲介公會理事長謝哲耀指出，近期政策雖針對新青安首購族放寬，但實際效益主要落在「正在對保或即將交屋的客戶」，這些買家能立即感受到貸款壓力減輕。

但觀望中的族群還是持續觀望，上周末高雄案場平均來人組數約10組，出現回升2成，但因正值農曆7月，成交難度本就偏高，買氣尚未有明顯反彈，加上除了政策影響外，外界還會關注央行9月18日理監事會的決議，因銀行仍受「不動產放款集中度」限制，若未同步放寬，金融機構恐仍不敢積極放款。他直言：「現在民眾還是在擔心央行態度。」

政策鬆綁雖屬正面訊號，台南買氣同樣未反應這波政策利多，台南市代銷公會理事長佘光宗表示，雖對成屋1500萬元以下產品有利多，但各大案場周末來人組數多與之前一樣，維持在4~5組，市場仍偏向觀望。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招