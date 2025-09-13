ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2購屋政策鬆綁　業者：效果需時間檢視

▲▼預售屋帶看，示意圖,預售屋銷售,房屋銷售,買房,賣房 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲政策利多一出，台中建商觀察到市場信心回升，整體氛圍明顯較前一週活絡。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

行政院上週拍板新青安房貸鬆綁，將其排除在《銀行法》第72-2條不動產放款比率限制之外，8日央行再調整，將換屋族簽切結的時間由1年延長至18個月。政策調整後，台中部分建商表示，來客量與市場互動情況有所變化。

針對接連2則小型利多，久樘開發銷售總經理黃照旺表示：「新聞公佈後，來客量有一定回溫，也有未預約客戶直接到場參觀。首購族對政策變化較為敏感，過去貸款限制與市場訊息可能影響觀望情緒，目前看到政策調整後，部分消費者態度有所改變。」

▲▼ 中科鳥瞰，國安國宅,中科房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前市場只要產品具備競爭力，加上政策或資金面的利多釋出，自然能帶動實際成交量能。（圖／記者陳筱惠攝）

台中機場特區「麗景風和」資深專案經理郭玉珍指出，已有部分科技及航空業客戶進場，單週有若干組完成下訂，也有常客再次聯繫。她表示，目前市場若產品具備競爭力，政策或資金面的調整可能會影響成交情況。

豐邑建設透露，各案場接待中心的來客組數與前一週相比略有增加。近期貸款政策調整後，不少消費者表示願意進一步了解，但實際成交效益仍需時間觀察。對於總價較高的個案，政策影響可能有限。

▲▼ 雙橡園1518,單元二鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲首購型產品的來客量確實出現明顯增長，市場信心也有回溫跡象。（圖／記者陳筱惠攝）

舜元建設指出：「業界同業普遍反映，首購型產品的來客量確實出現明顯增長，市場信心也有回溫跡象。」而目前線上個案「舜元悟野」來客數大致持平，並未因新青安貸款政策出現顯著變化。

從今年推案分布來看，西屯、南屯、北屯三大重劃熱區仍是供給核心，西屯區有「勝美上安」、「育堂序麗」等指標案，南屯區則有「樂樂璵里」、「鉅陞藏賦」、「國泰蒔萃」；北屯區則有「琚山境」、「惠宇和慕」、「冠德裕毛屋」等新案；至於太平、東區、大里等次熱區，供給量雖相對有限，但仍有如「由鉅敘真」、「璞翫寓所」、「大隱德芳」等新案登場。

