南京復興34年肯德基熄燈半年　每月45萬重招租

▲開業34年的南京復興站「KFC肯德基」歇業，讓許多鄉民感到震驚。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

開業34年的南京復興「KFC肯德基」歇業，讓許多鄉民感到震驚，而熄燈已約半年時間，透店仍空置中。如今租金價碼曝光，以每月45萬元開價求租，若成功出租，將成為南京東路三段實登史上第三高總價的店面租金。

南京復興站旁「KFC肯德基台北中山店」開業長達34年，是許多周圍上班族、學生的回憶，但在今年3月熄燈，消息一出讓鄉民相當震驚，當時也躍上多家媒體版面。

而過了約半年時間，該透店仍處於空置狀態，並在《591房屋交易網》以每月45萬元、換算每年540萬元租金招租，坪數方面各家房仲標示不一，而經查謄本該透店4層共約80坪。

該透店房東為3位賴姓自然人，在2015年透過分割繼承取得，經查該透店未出現任何實登租賃交易。

▲南京復興站「KFC肯德基」舊址以每月45萬元開價求租。（圖／翻攝自591）

中信房屋台北南京加盟店資深業務經理蔡振祈表示：「該透店點位極佳，緊鄰南京復興交叉口以及捷運4號出口，區域空置店面相當少，店家以餐飲業為主力，以80坪透店來說，每月租金開45萬元並不過分，最終仍有望以4字頭的價碼成功出租。」

至於撤出原因，蔡振祈認為：「可能與肯德基的業種有關，第一是速食炸雞競爭激烈，再來是肯德基的產品比較單一，加上飲食習慣改變，可能比較難滿足上班族平日午餐的需求。」

蔡振祈舉例：「現在上班族人手一杯咖啡，輕食、甜點也是上班族的最愛，像是肯德基隔壁三角窗的星巴克，生意就非常的好，屹立不搖。」





▲南京東路三段店面租賃交易排行。（圖／記者項瀚製）

攤開實價登錄紀錄，南京東路三段上鮮少出現租金總價過40萬元的交易，實登以來僅有2筆。而最高價的透店是南京東路三段96、98號，共計66.5坪，月租總價22.7萬元。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「肯德基舊址1樓租金單價可抓到1萬元、2樓5000元、3樓以上3000元，換算下來月租金可達40萬元，但畢竟總價高，還是考驗租客付租能力，估計最終可能拆成1~2、3~4樓出租，才能有效去化。」

至於肯德基撤出，邱鼎峯觀察：「近年來消費者用餐型態改變，肯德基多了很多沒座位的得來速營收反而更好，這種透店點位不見得要留，像是很多麥當勞透天3樓以上也都已經熄燈。」

