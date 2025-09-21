買房還得懂建築師履歷　國際級大師競逐台中房市

▲位於北區崇德路、漢口路口原「德成大樓」未來外觀曝光，將成為MVRDV在台中第一棟作品 。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市近年不僅是建商競逐重鎮，也成為國際建築師事務所的競技舞臺。包括荷蘭MVRDV、日本Nikken Sekkei、美國Gensler、義大利ACPV ARCHITECTS等4大團隊，接連與本土建商合作，從公共藝術到超高層豪宅，也創下不少首度、之最的紀錄。

MVRDV聯合創辦人Jacob van Rijs近期出席台中論壇，據了解，MVRDV在中部也將有第一座住宅規劃案，Jacob van Rijs表示：「以台中來說，趨勢是綠色城市，尤其是獨有的宜居法規，希望透過新的住宅案，從工法、建築脈絡，實踐什麼是綠色、什麼是宜居，起到標誌性的作用，這也是我們大老遠來台中的原因。」





▲MVRDV新案就是位於北區崇德路、漢口路口原「德成大樓」，該棟大樓在2024年1月，由誠邑築建設以總價5.8億元拿下 。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，MVRDV新案就是位於北區崇德路、漢口路口原「德成大樓」，該棟大樓在2024年1月，由誠邑築建設以總價5.8億元拿下，對此，誠邑築建設董事長沈瑞興表示：「現代居住需求已超越單純住宅，民眾更重視生活質感與環境永續，預計下半年正式推案，目前採用全棟大樓包膜方式，做出公共藝術為城市街角增添綠意。」

除了誠邑築建設與MVRDV合作，寶璽機構則與日本 Nikken Sekkei 合作推出七期超高層住宅「寶璽天讚」，基地超過 1200 坪，總銷金額上看 140 億元，百坪規劃鎖定高階市場。

美國建築事務所Gensler代表作品包括上海中心大廈、NVIDIA 總部，這次首度進入台灣住宅市場，與熊圖建設合作北屯14期「熊圖敘 Dos」，宣告國際品牌擴大佈局台中。

▲豪宅建商聯聚則與義大利 ACPV ARCHITECTS合作，推出「聯聚理安大廈」、「聯聚中衡大廈」、「聯聚方維大廈」。（圖／記者陳筱惠攝）



豪宅建商聯聚則與義大利 ACPV ARCHITECTS合作，推出「聯聚理安大廈」、「聯聚中衡大廈」、「聯聚方維大廈」，總銷約440億元。ACPV由Antonio Citterio與Patricia Viel主持，曾設計全球多座寶格麗酒店，這次將相關設計概念應用於台中住宅案，更創下台中最高單價紀錄。

