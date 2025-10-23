ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

藍水綠帶躍升國際級示範！九份子重劃區成「台版西雅圖」打造低碳宜居新城

▲台南,九份子重劃區,綠能,生態,教育,交通。

▲臺南安南區九份子重劃區以藍水綠帶、生態共生及雙語教育為核心，串起低碳建築、便利交通與國際視野，被譽為「台版西雅圖」。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在世界各地，臨水而居的城市總帶著獨特氣韻，水岸從來不只是景觀，而是一種城市能量的匯聚，這些城市懂得將科技人文與綠意交織，增添生活厚度、讓城市有了呼應。如今，不必遠赴海外，台南安南區的九份子重劃區，正是以「藍水綠帶」為主軸，結合國際視野、低碳理念與宜居品質的國家級示範區，不只是單純的住宅區，而是一座能呼吸、能與時間共行的永續典範。

臺南市長黃偉哲指出，約100公頃大的九份子重劃區是「從都市比較邊陲的農業區地帶，現在變成擠進整個都市發展的核心區」不僅是安南區的新亮點，更是台南城市發展藍圖中的重要關鍵。由於台南以「低碳城市」為目標，因此九份子區內也同樣嚴格落實綠化，包含綠覆率達60％以上，黃偉哲更舉例「新蓋房子的屋頂就是要用太陽能；綠地一定要夠；區內九份子國中小也都是符合鑽石級的低碳綠建築」不只讓城市宜居，更讓市民能與自然共生。

黃偉哲進一步強調，包含世界級DRAM廠美光等國際大廠進駐的台南科技工業區，也鄰近九份子重劃區，通勤上班相當便利。未來北外環道路開通後，車程約10分鐘可抵南科，並與沙崙智慧綠能科學城形成黃金三角，讓黃偉哲十分看好九份子重劃區，「成為台南市未來發展的重中之重的地方，且不管是居住品質、綠能、低碳都是台南市楷模」。

國際化時代下，教育被視為國家軟實力的基石，而九份子重劃區內設立了台南首屈一指的九年一貫九份子雙語中小學，校園被水岸與綠帶環繞，孩子在天然開放的視野與全球思維中學習，眼界也隨之開闊。臺南市教育局長鄭新輝表示，教育的使命是培養下一代具備語言溝通能力，能夠走出台灣迎向全世界，因此相當重視雙語；而臺南市教育局雙語教育中程計畫，依各年級採雙語教學節數占每週總授課節數百分比，分成A（3分之1課程採雙語進行教學）、B（6分之1）、C（9分之1）三個等級，目前九份子國中為A類學校、國小則是B類。

並且九份子雙語中小學還以「I WISH」為願景，Intelligence智慧學校、Warm友善安和溫暖、International國際化、Sustainable低碳永續、Healthy健康，如此一來不只有語言能力的培養，更是將永續、生態與全人教育理念融入日常」。臺南市教育局長鄭新輝補充，如今許多建商相中九份子的良好環境而插旗開發，隨著人口移入、就學學生相對增加，為此九份子中小學超前部署，建設二期校舍以因應增班需求，也規劃地下停車場解決附近居民增加帶來的停車問題。

除了政策與規劃，最能說服人心的往往是居民的真實感受。即將結婚的Chris與Joyce在九份子購屋安家，他們表示選擇這裡的原因很簡單，就是能夠兼具便利與生活品質。Chris分享他喜歡平日下班後可以散步、騎單車的低碳自然環境；Joyce則是考量到「想給孩子最好的」的教育品質，九份子國中小完美符合她的期待；區內相較都市擁有更豐富的綠意，讓小孩從小就能親近大自然，也是Joyce眼中的一大優勢。

Chris補充，未來還有全民運動館，包含有瑜伽教室、籃球場等設施，讓運動時光能不受天氣侷限；Joyce認為只要騎車約3分鐘就能到全聯採買日常所需，十分方便，附近的海佃商圈則有康是美、寶雅、星巴克等大型連鎖商店，過橋即抵COSTCO，假日逛街也有車程不遠新開幕的新光三越小北門店。在南科上班的Chris更期待未來北外環道通車後，通勤時間可以從30分鐘節省至約20分鐘，兩人都大讚九份子重劃區的生活、教育、自然資源等機能相當齊全，「非常適合移居」。

九份子重劃區承接南科AI科技廊帶的能源，以國家級低碳示範區的高度串聯起綠建築、水岸生態、教育資源與便利生活，展現出的國際潛力被封為「台版西雅圖」，使九份子不光是成為一座為下一代打造的家園，也是能與世界接軌的舞台。

關鍵字：台南九份子重劃區綠能生態教育交通

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

藍水綠帶躍升國際級示範！九份子重劃區成「台版西雅圖」打造低碳宜居新城

【眼神忍不住飄移QQ】在義大利聽男友分享心得...背後帥哥吸走注意力XD

