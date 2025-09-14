高雄興達電廠突爆炸　在地：嚇到想搬家

▲高雄興達電廠9日晚間發生爆炸，在地居民被巨大火球嚇壞，台電說明，此次事故完全不影響興達電廠既有機組運轉。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄興達電廠9日晚間發生爆炸，不少在地居民被巨大火球嚇壞，還有小孩被嚇到哭喊要搬家，專家表示，該區長期買賣交易低迷，久無新供給，多為30~40年透天，總價落在500~700萬元，建地比工業地還便宜。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄興達電廠位於永安區，新2號機9日晚間試運轉時，疑因天然氣外洩釀爆炸意外，不但有劇烈爆炸聲響，還有巨大火球、濃煙都相當驚人，嚇壞不少當地民眾，火警雖幸雖無人員傷亡，但引發嚴重社會恐慌，還有小孩被爆炸聲嚇到哭著要搬家。

台電10日發出最新說明，強調此次事故完全不影響興達電廠既有機組運轉，附近空污監測顯示正常，後續將徹查天然氣洩漏原因，全面檢討改善機制，避免類似事件再次發生。

住商不動產高雄心富加盟店店東林建豪表示，興達電廠位於興達路，附近就是永安的傳統舊聚落，有永安溼地、永安區公所、郵局等行政中心，但永安位於都市計畫外範圍，當地主要是魚塭和工業用地，生活機能相對薄弱，房市成交量長年冷清。

▲該區多為屋齡30~40年透天，總價500~700萬元左右，久無新建案推出。（圖／記者張雅雲攝）

該區多為屋齡30~40年透天，總價500~700萬元左右，久無新建案推出，林建豪說：「該區建地比工業地還便宜，建地才個位數，工業地單價12~15萬元，工業地價主要受岡山產業園區外溢需求帶動，吸引業者到永安設廠。」

林建豪分析，永安緊臨岡山區，不過生活機能相對不佳，與生活機能成熟的岡山相比，岡山更能吸引周邊行政區如彌陀、梓官、茄萣等的購屋族群，以致永安房市交易量長期低迷。他直言，永安若沒有觀光題材或都市計劃等特殊利多，房市幾乎難有起色。



《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招