臺銀「挺新青安」放寬自住購屋貸款門檻　收支比審核基準降至180％

臺灣銀行向來支持政府協助無自用住宅民眾購買自住房屋政策，為響應政府今年新訂9月1日起撥款之青年安心成家購屋優惠貸款不計入銀行法第72條之2限額，強化對自住需求民眾提供購屋融資的金融支持，在既有的授信風險控管基礎下，對於符合無自用住宅條件購屋者辦理購置自用住宅貸款，收支比率審核基準由200%調降至180%。

臺灣銀行說明，針對審查的授信案件，皆恪遵銀行公會授信審查原則及主管機關相關規範，依個案的信用狀況、資金用途、償還來源、債權保障等條件綜合評估，核給適宜的融資額度及條件，而收支比率是評估還款能力的重要指標，本次調降無自用住宅者還款能力審核基準，意指在相同收入及其他條件下，將提高購屋貸款可貸額度，但最高仍不超過購價或本行核估時價孰低之8成，期盼減輕無自用住宅者購屋資金籌措負擔，協助更多無自用住宅者安心成家。

臺灣銀行指出，為協助民眾控管風險，將主動關懷並提醒申貸民眾，申辦貸款宜評估自身財務條件，並審視家庭收支規劃，避免金融波動風險影響生活品質及還款能力，以維護良好信用。