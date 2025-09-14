三芝知名牛排館「邊界驛站」宣布頂讓！老闆女兒：爸該享福了

▲新北三芝有名牛排館「邊界驛站」宣布要頂讓。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

在新北三芝飄香18年的牛排館「邊界驛站」傳出頂讓消息，讓不少老饕與在地居民感到不捨。老闆女兒在臉書貼文表示，父親年紀大了，加上自己長期旅居國外，決定低價轉讓餐廳。她透露，頂讓金額為100萬元（不含押金、不含食材庫存），設備齊全，並可技術轉移，盼有心人能接手，「讓傳奇繼續下去」。

「要頂讓了，爸爸該享福了！」老闆女兒在臉書貼文中提到，店面位於三芝鄉，80坪大，一樓營業，租金5萬元、押金10萬元。頂讓內容包括全店設備，從冷凍櫃、油炸機、製冰機、工作台冰箱，到20頓冷氣機及製冰淇淋機一應俱全，甚至還有發電機與水洗抽油煙機。

她也在文末曝光頂讓原因，「爸爸年紀大了，女兒長期在國外，低價頂讓給有心人，讓傳奇繼續下去，誠意尋找接手者。」

消息曝光後，許多網友湧入留言回憶，「比臉大的牛排，懷念的回憶！希望能有人接手，永存好味道」、「當年算是很紅的店，每次往三芝萬里的方向都會想去吃」、「台灣最有美國味的牛排店，沒有之一」、「功成身退，祝福順利轉移給有緣人」、「想當年騎重機來三芝，一定要停下來吃一份32盎司大牛排，滿滿的回憶。」

也有網友提出現實考量，認為頂讓恐怕不容易，「目前萬物其漲要轉讓也不好轉，老闆年紀大了是該退休，餐飲本身就是一條勞心勞累的路」、「光這租金就……」、「公開頂讓，品牌就不值錢了。」