中醫大咖拓點中台灣　斥1億卡位一中商圈金店面

▲最新實登揭露，服飾品牌MOMA三民門市舊址，已被來自南部的醫療大咖「馬光中醫」以馬光投資名義拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中一中商圈近1年來億元級商用不動產交易熱絡，繼「50% FIFTY PERCENT」、「麥當勞尊賢店舊址」陸續成交後，最新實登揭露，服飾品牌MOMA三民門市舊址，已被來自南部的醫療大咖「馬光中醫」以馬光投資名義拿下。

位於中友百貨旁，服飾品牌MOMA三民門市舊址，1至4樓店面共約414坪，已被來自南部的醫療大咖「馬光中醫」拿下，以公司馬光投資名義斥資1.01億元，購入「順天中來文化廣場」店面，因該醫療品牌有意拓展台中據點，市場推測應為自用而出手。

MOMA三民門市在地經營多年，近期已搬遷至隔壁同為三民路的店面，雖從原本的角間店面撤出，但仍未離開商圈、持續經營，根據實登顯示，這次成交的店面總面積約414坪，涵蓋地下一層至四樓與騎樓與車位，屋齡26年，建坪單價約24.36萬元。

▲法人出手商用不動產在此次房市景氣轉弱下反而增強，也讓一中商圈不少億級案件成交。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，大手筆出手的買方是登記在高雄的馬光有限公司，與聞名南部的馬光中醫登記地址相同。而馬光中醫於1991年成立，第一間診所開在澎湖，曾是當地唯一的中醫院所，品牌成立至今超過30年，目前全台共有23家中大型院所，據點遍布北中南東。

人力網簡介上寫著馬光中醫未來將在新竹、台中及花蓮等地拓點，因此市場推測，馬光出手一中商圈店面，是為了自用，台中首站就搶進人潮密集的一中商圈，也能有效提升品牌能見度，顯示業者對於一中商圈人潮的高度信心。

台中網紅房仲《葉董賣好厝》葉承豫表示：「以單價來說並不貴，這一棟過去其實賣了一段時間，但以這樣的總價、單價來看，法人出手商用不動產在此次房市景氣轉弱下反而增強，該公司的登記營業項目，也有不動產租賃業，等於是自用、出租都適合的標的。」

▲MOMA三民門市在地經營多年，近期已搬遷至隔壁同為三民路的店面，雖從原本的角間店面撤出，但仍未離開商圈。（圖／記者陳筱惠攝）

葉承豫表示：「這個地點不論文業、武業都相當適合，車水馬龍、人潮眾多，百業都適合，唯一比較困擾的是停車問題，但正因為醫療服務屬於高剛需，加上人潮穩定，可以說是『很適合』的進場時機。」

觀察近年一中商圈大型的商用不動產交易脈絡，2024年6月首先由「50% FIFTY PERCENT」尊賢街店面成交1.63億元，買方以無貸款方式購入。2024年6月，馬光中醫再以1.01億元入主三民路「順天中來文化廣場」店面，成為醫療產業進駐商圈的指標案例，今年2月由「塔木德商旅」關係企業買下「麥當勞尊賢店舊址」，最終成交價5.98億元，從承租轉為自用業主。

目前一中商圈一般店面月租金行情約25萬元~30萬元，若為角間或大面寬店面則可達45萬元~50萬元，以穩定租金收益搭配龐大人潮，商圈店面價值持續受到投資人青睞。

