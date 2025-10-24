丈夫不讓買房「房價持續漲」　人妻偷偷買2間獲利破百萬

▲人妻在丈夫不知情的狀態下買房，還買了2間。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國報報導，一名人妻在社群媒體Threads發文透露，她曾想投資房地產，但卻遭丈夫一口回絕，隔了5年之後，房價從9萬令吉（約新台幣70萬元）漲至22萬令吉（約新台幣170萬元），錯過投資好時機。她後來決定瞞著老公偷偷買下2處房產，出租賺取利潤，其中一間房價已從42萬令吉（約新台幣326萬元）漲至60萬令吉（約新台幣466萬元）。

人妻透露，當初聽信丈夫所言，打消買房投資的念頭之後，發現房子從原本的9萬令吉，漲到20萬至22萬令吉，「我真的很懊惱，於是之後我偷偷買房，還買了兩間」。

人妻進一步提到，其中一間還在辦手續，另外一間已開始繳納相關費用2年，並透過出租賺取利潤，「現在這間房子已從42萬令吉漲至60萬令吉」，且向丈夫隱瞞這筆租金收入。

此文一出，大部分網友都支持她的做法，紛紛留言大讚她是聰明的女人，本來就該為長遠財務投資多想一步，還說部分男人在妻子表明想擁有自己的房產時，會因為自尊心作祟否決，「我媽以前就想買一套18萬令吉的洋房，但我爸不讓，說什麼我們已經有一套公寓了，為何還要買這麼多房子？現在（看房價漲幅）我媽很遺憾」。