預售成交創55月新低　全台7月僅揭露2698件

▲▼ 興建中,預售屋,建案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲7月全台預售屋成交量急速下滑，單月跌破3000件，創下近55個月以來最低紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

7月全台預售屋成交量急速下滑，單月跌破3000件，創下近55個月以來最低紀錄。尤其是過去房價漲幅驚人的桃園、台中、台南、高雄等地，成交量年減幅均超過8成，信義房屋專家認為，數據反映現階段民眾對購買預售屋多持觀望態度。

7月全台預售屋成交量統計顯示，成交剩下約2700件，較去年第7波信用管制前的同期減少約8成，從各區域來看，其中，桃園市則剩427件，年減85％、台中市422件，年減高達86％、台南市194件，年減81％、高雄市318件，年減83％，顯示房價原本漲最兇的地區，現今交易明顯冷卻。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出：「儘管7月台股大漲至2.3萬點，但房市並未感受到資金熱潮，呈現股市熱、房市冷的分歧現象。」他也分析，民眾對未來房貸政策及預售屋價格存疑，選擇暫時觀望，等待政策走向明朗。

對於7月預售全台揭露量剩下約2700件， 曾敬德補充：「去年上半年預售市場過熱，政策調控後降溫速度比成屋市場更快，尤其房價基期低、漲幅大的地區買氣明顯轉弱。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

比對預售屋降幅最多的台中市，2024年光是7月份，台中市全市預售屋成交量來到2997件，相比2025年7月全國僅2698件，全國交易量縮明顯有感，僅比去年1個都市的量體。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「預售市場瞬間降溫，代表投資買盤幾乎退場，自住客也更趨謹慎。現階段若成交量長期維持低檔，不排除會連帶影響建商資金排程與推案策略，市場可能進入一段時間的價格與供給調整期。」

白洪章說：「目前除了政策調控影響外，其實建商自下半年起也明顯收斂推案腳步，部分地區供給量減少導致成交量同步下滑。但若短期內市場氛圍未改善，建商為了加速去化，將可能祭出優惠方案，甚至重新調整產品規格，以符合自住買方的需求。」

曾敬德認為：「接下來要觀察第3季央行理監事會議後，是否釋出有利房市的訊號，否則預售市場低量可能持續，過去漲幅大的區域也將面臨價格下修壓力。」

信義房屋


 

預售成交創55月新低　全台7月僅揭露2698件

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

