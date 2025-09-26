ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

百件作品參賽！　坤悅開發短影音比賽展現「家的模樣」

▲▼ 坤悅開發,趙樹人,陳丕岳,短影音,溫度 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲上櫃建商坤悅開發（5206）長期深耕社區服務，傾聽住戶心聲，不僅致力於建築品質，更重視居住後的生活氛圍。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

每個人心中，都有一個屬於「家」的畫面。上櫃建商坤悅開發（5206）長期深耕社區服務，傾聽住戶心聲，不僅致力於建築品質，更重視居住後的生活氛圍。繼過去舉辦社區攝影大賽獲得好評，今年更首度推出「手機短影音比賽」，邀請住戶用鏡頭捕捉「幸福家的模樣」，讓更多人看見坤悅住戶真實的幸福樣貌。

此次比賽中，作品題材多元，有的呈現親子互動的日常，有的展現社區鄰里間的溫暖情誼。其中，最優獎作品以「家的溫度」為核心，細膩紀錄一家三口在社區生活的點滴，從孩子的蹣跚學步，到全家一起在社區庭院嬉戲，甚至親朋好友作客的過程，短短數分鐘卻充滿濃厚情感，感動評審與觀眾。

▲▼ 坤悅開發,趙樹人,陳丕岳,短影音,溫度 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建築不只是鋼筋與水泥的組合，而是一個個家庭故事的起點，住戶的笑容就能說明一切。（圖／業者提供）

坤悅開發董事長陳丕岳表示：「舉辦活動的初衷，是希望社區不僅是一個居住空間，更是凝聚人與人之間感情的場域。透過住戶的視角，讓大家重新發現『家』所帶來的感動與幸福，這次共計100多件作品參賽，真的每一件都見證建築與生活融合出的溫度。」

而評選機制也相當嚴謹，邀請到普萊特學院（Pratt Institute）藝術研究所碩士，專長人物攝影、數位影像處理與編輯、錄影與剪輯的國立臺中科技大學商業設計系副教授趙樹人，他說：「文化與藝術都是生活的一部分，不是劇本設定，坤悅開發非常棒的一件事，就是鼓勵住戶在建築物、在家中紀錄生活，這些聚集起來，就是一個文化與藝術的成果。」

這與坤悅開發企業理念「建築不只是鋼筋與水泥的組合，而是一個個家庭故事的起點。」不謀而合，住宅中最珍貴的就是能讓人安心的「家」，因此，從格局的規劃、採光的引進、動線的設計，到社區公共空間的細節，坤悅團隊用心思考的都是，住戶「住進來之後的每一天」。讓社區每一角落都成為承載笑聲與回憶的所在。

▲▼ 坤悅開發,趙樹人,陳丕岳,短影音,溫度 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲繼過去坤悅開發舉辦社區攝影大賽獲得好評後，今年更首度推出「短影音比賽」，邀請住戶用鏡頭捕捉「家的模樣」，讓更多人看見真實的幸福樣貌。（圖／業者提供）

而榮獲首獎的影片「我在坤悅精彩生活」，從父子在陽台澆灌植栽的26度、兒童遊戲室閱讀的28度、健身房揮汗的30度、親友相聚的32度，一路到社區物管親切笑容的34度，每個溫度都代表在社區中真實感受到人與人之間的生活感。

得獎者居住於坤悅「君臨」社區，她分享道：「對我而言，一個家最重要的是『溫度』。坤悅最貼心的地方，就是把公共設施、陽台規劃得很舒適、充滿綠意與友善氛圍。像孩子一歲抓周的時候，我們就在社區裡舉辦，親友齊聚一堂，不但倍感自在，也讓我們覺得很有面子。每到跨年時，大家也習慣聚在一起迎接新年，這已經成為我們家庭的固定回憶。」

▲▼ 坤悅開發,趙樹人,陳丕岳,短影音,溫度 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲榮獲首獎的「溫度」，以不同溫度呈現社區中，真實人與人之間的生活感，也榮獲臺中科技大學商業設計系副教授趙樹人（右）讚賞。（圖／業者提供）

她也補充：「『溫度』不僅來自空間設計，更來自鄰居之間的情感。社區裡的大家都很有溫度，不僅生活質感高，也有很強的凝聚力，讓我覺得住在這裡特別安心又幸福。」

最後，坤悅開發更強調，未來將持續以住戶需求為出發點，不僅在建築硬體上用心，更在軟體服務上深耕，讓「家的溫度」持續在每一個社區中延續。董座也預告，下半年將舉辦大型親子劇場、擴大各社區活動，致力陪伴住戶創造生活的豐富與精彩，讓每一座社區都成為溫暖故事的開端。

