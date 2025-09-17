否認槓建商害鄰居　房仲作家現身斥「假新聞」

▲房仲作家陳泰源遭控「陳家合建換到5億新屋仍不滿足，槓建商害慘鄰居。」，今早受訪回應質疑。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房仲作家陳泰源遭鄰居指控「陳家合建換到5億新屋仍不滿足，槓建商害慘鄰居。」對此，火速回擊，質疑建商是爆料媒體的金主，針對房屋過戶爭議，則是建商反悔搞得鬼。此外，更質疑媒體杜撰假新聞。

房仲作家陳泰源遭媒體爆料「陳家合建換到5億新屋仍不滿足，槓建商害慘鄰居。」鄰居指控，合建案於3年前完工，但陳家卻跟建商爆發糾紛互告，連累鄰居無法過戶，只能在外租屋。

報導指出：「鄰居們表示，陳家換到近5億元的房產，陳泰源卻打著居住正義的口號，拿鄰居的悲慘處境與建商互槓，陳家有錢有閒打官司，沒錢沒勢的鄰居只希望別被波及，早日過戶，回復以往正常的生活。」

陳泰源今（17日）現身，首先質疑，該合建案起造人大家地產是該媒體金主：「我數度發信給該媒體，至今無回應。而且，同步發信給轉載該報導的網路平台，該平台在查證後判斷那則『確實是假新聞』而下架了。」

陳泰源表示：「2023年，大家地產對其他地主說，只要我父母出具聲明書，他就願意將『不屬於我父母的房子』過戶給其他地主。」但之後建商反悔，安撫其他地主：「等我官司打贏，就讓陳姓地主分配那些便宜的低樓層，我再把價值較高的中間樓層，過戶給你們（指其他地主）。」

陳泰源認為：「其他地主基於就能換到中間樓層的利益，因而配合建商，拖到2025年的現在還未交屋。」陳泰源更指：「記者對我母親說，投訴人是『知情人士』，不是『其他地主』。時至今日，所謂的其他地主，仍天天傳早安圖給我爸媽。」

陳泰源強調：「投訴人根本就是大家地產，為要挑撥離間地主，才躲在媒體幕後，假好意幫其他地主發聲爆料。」