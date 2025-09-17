ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

樋口飯糰舊址重招租！　房東月開3萬租金「現漲50%」

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名飯糰店「樋口飯糰」今年4月疑似因租金糾紛，與房東撕破臉，多次鬧上新聞版面，7月底搬離鼓山區青海路舊址，才隔短短2個月，1樓店面房東開出3萬元重新招租。

▲▼ 樋口飯糰 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄知名飯糰店「樋口飯糰」今年4月疑似因租金糾紛與房東撕破臉，多次鬧上新聞版面，7月底搬離鼓山區青海路舊址。（圖／記者張雅雲攝）

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲屋主重新在1樓店面貼出紅色字條「租店面」招租，並在《591房屋交易網》PO出招租訊息。（翻攝自《591房屋交易網》）

高雄市「樋口飯糰」4月因房東暴走，傳出租約爭議，整起事件鬧得沸沸揚揚，房東則反駁，她從頭到尾都沒談到租金問題，飯糰店卻逢人說要漲房租。

根據租賃實登顯示，該店租期為2023年12月15日至2026年12月14日，1樓月租金為1.98萬元，坪數為15.64坪，換算單坪租金為1266元。而該透天樓上5樓住家，坪數為15.78坪，租金1.52萬元，換算單價為963元，合計1樓店面加上5樓住家租金為3.5萬元。

▲▼ 高雄「樋口飯糰」爆紅，開店後2小時40分鐘就已全數完售。（圖／記者吳世龍攝，下同）

 ▲高雄市「樋口飯糰」最終決定於7月底搬離現址，並在左營站、翠華路設立2間店面。（圖／記者吳世龍攝）

之後雙方幾度爆發衝突，事件持續延燒，樋口夫妻最終決定7月底搬離現址，並在左營站、翠華路設立2間店面。

如今，屋主重新在1樓店面貼出紅色字條「租店面」招租，記者致電詢問，電話未開機。並在《591房屋交易網》PO出招租訊息，該物件提供的照片，使用的翻攝透天照，甚至是新聞畫面，外觀就是當初飯糰店外觀。

而根據該物件租賃資料顯示，出租範圍為1樓，使用坪數15坪，月租金開出3萬元，換算單坪租金為1918元，並強調附2台獨立冷氣機加2台循環電風扇，冷氣機已請清潔冷氣公司清潔完畢。若與當初飯糰店1樓店面租金相比，出現51%的漲幅。

時間 事件
2023/12 原租約開始，1樓店面月租金1.98萬元
2025/4 疑似因租金糾紛與房東發生爭議
2025/7 樋口飯糰搬離青海路舊址
2025/9 房東重新招租1樓店面，月租金3萬元
2026/12 樋口飯糰原租約到期日

▲樋口飯糰租金爭議。（ETtoday製表）

台灣房屋美術之心特許加盟店店東林家福表示，高雄美術館特區是高雄傳統豪宅聚落，青海路沿線主力為透天店面，1樓具店面效益，租金水準高，已形成青海路商圈。

青海路沿線以美術東二路至美術南二路一段最為熱鬧，聚集各大連鎖餐飲、網美咖啡廳與知名品牌，單坪租金行情站上2000元起跳，若是大面寬、雙店面產品，甚至有機會單坪喊到3000元水準。

而青海路愈近中華路，沿線店面效益就愈低，還有部分透天店住，並未作為店面經營，以自用住家為主，因商業效益相對較低，單坪租金約1200~1500元，以「樋口飯糰」舊址來看，位於該段商業效益相對較低的青海路，目前開價略高於區域行情，不過由於青海路一帶商用空間需求高，只要租金合理，空租率也不高。

