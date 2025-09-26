ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新家驚見有墓碑　地下室被擋恐「人鬼同居」

▲▼鬼屋、靈異、恐怖。（示意圖／ETtoday資料照片）

▲鬼屋示意圖，非本文事發地。（示意圖／ETtoday資料照片）

記者葉國吏／綜合報導　

近日在美國紐奧良，一名網友在新居中整理時意外發現一塊墓碑，並懷疑自家地基下方可能是亂葬崗。這則驚悚故事迅速在Reddit上引發熱議，網友紛紛討論是否有「靈異」可能，並分享了類似親身經歷。

這名網友在Reddit上表示：「我最近在紐奧良買了一套房子，整理時竟然在房子下面發現了一塊墓碑！」他透露，這座房子建於1890年代，並懷疑墓碑是有人故意移到這裡。墓碑上的文字清楚顯示往生者為珀金斯（Alberta R L Perkins），這讓他感到毛骨悚然，甚至直言「這根本不是你想在新家中發現的驚喜」。

除了墓碑外，他的貼文也引來網友提出更可怕的可能性。有網友猜測房子可能建在貧民窟的亂葬崗上，警告他若要挖游泳池可能會挖出更多不明物品。此外，有人建議他聯絡墓碑主人的家屬處理，但原PO表示自己不想追究，並打算將墓碑留在原地，引來網友反問：「不怕鬧鬼嗎？」

巧合的是，另一名網友也在社交媒體分享了類似經歷。他在新家地下室門口發現被書櫃擋住的神秘入口，懷疑前屋主刻意阻止進入。雖然有不少探險愛好者想幫他解開謎團，但這名網友婉拒了所有好奇心，「恐怖電影教我們最好不要揭開未知真相。」他還提到，自家狗不願靠近那扇門，這更加深了他的不安。儘管如此，他表示未來搬家時，可能會一探究竟，看看到底隱藏了什麼秘密。

