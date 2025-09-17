已有16起事故！知名品牌快煮壺「有起火疑慮」　代理商急召回

▲特福（T-fal）部分快煮壺有起火疑慮，業者緊急召回。（圖／翻攝自T-fal官網）

知名廚具及小家電品牌「特福」（T-fal）近日發布公告，旗下部分電熱水壺（快煮壺）產品，在某些使用不當的情況下，可能導致電源插頭損壞，進而有冒煙或起火的風險。其日本進口經銷商Groupe SEB Japan已宣布緊急召回受影響的418萬台，將提供消費者進行產品免費更換。

日媒《NHK》報導指出，總部位於東京的T-fal電水壺進口商和經銷商Groupe Seven Japan調查發現，自2024年4月至2025年8月已接獲16起關於電熱水壺在插座附近冒煙或起火的案例，其中一人因此造成輕微燙傷。

問題主因在於使用者習慣用力拉扯電源線，以拔掉電源插頭，這可能造成插頭損壞，引發起火等安全疑慮。因此，該公司決定提供免費產品更換，並公布受影響產品清單，此次回收更換的產品數量高達4,185,393台，涵蓋2021年10月至2024年7月期間製造的28款、60種不同型號的部分批次產品。

消費者可透過特福官網查詢詳細的受影響產品型號清單，並透過專屬網站或免費客服專線（0120-153-020）申請更換；客服時間為每日上午9點至下午6點。

消費者可確認電熱水壺底部的標籤，若「產品型號」與「四位數號碼」皆與清單相符，即為本次免費更換的對象。「四位數號碼」的前兩位代表生產週數，後兩位則代表生產年份，舉例來說，若號碼為「4221～2522」，則表示該產品是在2021年第42週至2022年第25週之間生產。

▲▼「特福」於官網公布受影響產品清單，呼籲消費者若持有相關產品，可透過專屬網站或免付費電話申請更換。（圖／翻攝自T-fal官網）





