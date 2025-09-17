一票人住宿退房「都忘了1事」　妹子2個月後嚇爛！網認證：快檢查

▲原PO愣見，YT搜尋列跳出「哺乳」的關鍵字。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人出遊，會習慣登入YouTube看影片，而一名妹子驚訝發現，搜尋列竟跳出「哺乳」、「陰X內的X點在什麼位置」的搜尋字眼，讓她直呼嚇爛。事後她仔細回想，推測是幾個月前住飯店忘了把YT帳號登出，因此提醒大家要特別注意。文章引發網友討論，「才剛從日本飯店登入過，看到這篇趕快登出！」

一名女網友在Dcard透露，和男友共用同一個YouTube帳號，雖然有做設定讓觀看紀錄和訂閱頻道不會互相干擾，但因為男友天天在看，自己卻常常10天半個月才會打開一次。沒想到最近搜尋列卻蹦出「哺乳教學」、「歌仔戲」、「陰X內的X點在什麼位置」等怪異關鍵字，讓她嚇到直喊「整個人都醒了！」

原PO起初懷疑是男友搞的鬼，但冷靜一想，這些關鍵字根本不像是男友會搜尋的內容。於是她試探性問了句「你前陣子有看布袋戲嗎？」結果男友也一臉問號，還說自己同樣發現搜尋紀錄裡混入不認識的詞。

兩人努力回想後，才恍然大悟，原來是兩個月前去外縣市旅遊時，曾在飯店電視登入過YouTube帳號，卻忘了登出。推測是後續的房客誤打誤撞使用，才導致搜尋列冒出莫名其妙的關鍵字。

最後，原PO提醒大家退房前務必檢查是否登出，「雖然很多飯店電視會自動登出YT或Netflix，但真的還是要再三確認，避免出意外！」

該文章一出，網友直言，確實出國時，遇過前旅客忘了登出的狀況，「入住的人會以為是飯店提供的」、「我去越南玩，有個年輕旅客也忘記登出」、「去Google帳號設定裡，把不認識的設備都登出」、「前幾天住飯店才遇到有人YouTube沒登出，看起來像個人帳號，所以我就沒動了」、「之前入住飯店有Netflix，一打開發現是高中別班同學的帳號，但因為不認識...所以我也沒跟他說」、「才剛從日本飯店登入過，看到這篇趕快登出」、「之前去國外住Airbnb，結果前房客也是沒登出，然後他還跟我看片口味相同」、「我常常在飯店的電視裡，看到沒有登出的愛奇藝跟Netflix」、「去日本也麻煩記得登出，每次住宿都遇到台灣人沒登出」。