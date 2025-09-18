第七波管制滿周年房價微漲　六都僅高雄跌5.8%

▲央行去年9月19日祭出第七波信用管制，銀行又嚴控房貸水位，成房市最大黑天鵝，上路1年以來六都成交量大跌。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行去年9月19日祭出第七波信用管制，銀行又嚴控房貸水位，成房市最大黑天鵝。房仲根據實登以去年9月為界統計，六都房市在金龍風暴前後1年的價量變化，顯示交易量全面萎縮，最高跌幅達6成，不過房價仍大多微幅上揚，僅高雄逆勢下跌5.8%。

台灣房屋根據實登，以第七波信用管制上路的去年9月為界，統計六都前後1年的買賣移轉價、量變化，其中，以台中市量縮最劇烈，從1萬6520件銳減至6211件，跌幅高達62.4%；高雄市緊追在後，交易量年減61.4%，一口氣蒸發1萬3718件。台北市、桃園市也出現交易量腰斬。

至於價格相對穩健，六都大多數均價仍微幅上揚，新北市由42.9萬元升至45.1萬元，漲幅5.1%，為六都之冠；台北市也從73.6萬元微漲至76.5萬元，單價漲最多，僅高雄出現價跌，從27.7萬元回落至26.1萬元，成為六都唯一逆勢下修的區域。

縣市 第七波信用管制前1年 (2023/9~2024/8) 交易量 第七波信用管制後1年 (2024/9~2025/8) 交易量 跌幅 前1年均價 (萬元/坪) 後1年均價 (萬元/坪) 漲跌幅 台北 13,962 件 6,699 件 -52.0% 73.6 76.5 +3.9% 新北 30,494 件 15,412 件 -49.5% 42.9 45.1 +5.1% 桃園 17,536 件 8,323 件 -52.5% 27.2 28.4 +4.4% 台中 16,520 件 6,211 件 -62.4% 29.0 30.1 +3.8% 台南 7,113 件 3,989 件 -43.9% 24.0 25.0 +4.2% 高雄 22,323 件 8,605 件 -61.4% 27.7 26.1 -5.8%

▲第七波信用管制前後1年六都房市價量變化。資料來源：實價登錄、台灣房屋。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，央行七波的房市管制措施，確實讓房市逐步恢復冷靜，上路1年來合計六都交易量已蒸發5.8萬棟，且受限貸款成數下降，景氣降溫後買家追價意願低，房價漲勢均有緩減。

不過高雄前幾年受台積效應影響，房價已提前反映、現階段房市受政策衝擊，難獲在地、剛需買盤青睞，以致近年漲多的區域開始出現下修。

清景麟集團創辦人林聰麟指出，行政院將新青安貸款排除在《銀行法》72條之2外，打開房貸水龍頭，接著央行也將換屋族先買後賣的緩衝期，延長至18個月，短期內預售市場來不及受惠，房市交易量難有爆發，影響層面以購屋信心為主。

但中長期仍有利多支撐房市，包括股市仍在高點盤旋，財富效應有望推升股市資金進場房市，加上台灣民眾超額儲蓄驚人，去年站上4兆元，今年甚至直衝5兆元，資金動能強勁，現階段央行緊縮貸款，壓抑投資客進場，有助房市長期健康發展。

