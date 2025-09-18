第七波管制滿周年房價微漲　六都僅高雄跌5.8%

▲央行去年9月19日祭出第七波信用管制，銀行又嚴控房貸水位，成房市最大黑天鵝，上路1年以來六都成交量大跌。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
央行去年9月19日祭出第七波信用管制，銀行又嚴控房貸水位，成房市最大黑天鵝。房仲根據實登以去年9月為界統計，六都房市在金龍風暴前後1年的價量變化，顯示交易量全面萎縮，最高跌幅達6成，不過房價仍大多微幅上揚，僅高雄逆勢下跌5.8%。
台灣房屋根據實登，以第七波信用管制上路的去年9月為界，統計六都前後1年的買賣移轉價、量變化，其中，以台中市量縮最劇烈，從1萬6520件銳減至6211件，跌幅高達62.4%；高雄市緊追在後，交易量年減61.4%，一口氣蒸發1萬3718件。台北市、桃園市也出現交易量腰斬。
至於價格相對穩健，六都大多數均價仍微幅上揚，新北市由42.9萬元升至45.1萬元，漲幅5.1%，為六都之冠；台北市也從73.6萬元微漲至76.5萬元，單價漲最多，僅高雄出現價跌，從27.7萬元回落至26.1萬元，成為六都唯一逆勢下修的區域。
|縣市
|第七波信用管制前1年 (2023/9~2024/8) 交易量
|第七波信用管制後1年 (2024/9~2025/8) 交易量
|跌幅
|前1年均價 (萬元/坪)
|後1年均價 (萬元/坪)
|漲跌幅
|台北
|13,962 件
|6,699 件
|-52.0%
|73.6
|76.5
|+3.9%
|新北
|30,494 件
|15,412 件
|-49.5%
|42.9
|45.1
|+5.1%
|桃園
|17,536 件
|8,323 件
|-52.5%
|27.2
|28.4
|+4.4%
|台中
|16,520 件
|6,211 件
|-62.4%
|29.0
|30.1
|+3.8%
|台南
|7,113 件
|3,989 件
|-43.9%
|24.0
|25.0
|+4.2%
|高雄
|22,323 件
|8,605 件
|-61.4%
|27.7
|26.1
|-5.8%
▲第七波信用管制前後1年六都房市價量變化。資料來源：實價登錄、台灣房屋。（ETtoday製表）
高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，央行七波的房市管制措施，確實讓房市逐步恢復冷靜，上路1年來合計六都交易量已蒸發5.8萬棟，且受限貸款成數下降，景氣降溫後買家追價意願低，房價漲勢均有緩減。
不過高雄前幾年受台積效應影響，房價已提前反映、現階段房市受政策衝擊，難獲在地、剛需買盤青睞，以致近年漲多的區域開始出現下修。
清景麟集團創辦人林聰麟指出，行政院將新青安貸款排除在《銀行法》72條之2外，打開房貸水龍頭，接著央行也將換屋族先買後賣的緩衝期，延長至18個月，短期內預售市場來不及受惠，房市交易量難有爆發，影響層面以購屋信心為主。
但中長期仍有利多支撐房市，包括股市仍在高點盤旋，財富效應有望推升股市資金進場房市，加上台灣民眾超額儲蓄驚人，去年站上4兆元，今年甚至直衝5兆元，資金動能強勁，現階段央行緊縮貸款，壓抑投資客進場，有助房市長期健康發展。
