ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

1300萬被詐團騙光！婦悲曝「結婚買房錢沒了」：兒子中風人生全毀

▲▼新竹關埔重劃區,新竹房市,新竹關新路,新竹公園,新竹關埔公園,新竹大樓,新竹電梯大樓。（圖／記者張菱育攝）

▲李婦原本要給兒子買房、結婚的錢全被騙光，兒子也因此與女友分手，甚至中風住院。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／新竹報導

新竹高嫌、魏嫌、潘嫌3人於113年6月間加入詐騙集團，以「教學當沖股票」、「每天高獲利至少3%」的話術誆騙被害人，其中一名李姓婦人信以為真，陸續交付新台幣1341萬9661元給車手，悲曝該筆款項原本是要給兒子買房、結婚用，錢全被騙光後兒子與女友分手，不久後即中風住院，從此人生全毀。

檢方調查，3嫌加入詐騙集團群組後，擔任車手取款工作，先由機房成員以通訊軟體向民眾佯稱「教學當沖股票，即可每天享有高獲利至少3%」，誘騙不知情的民眾上當。其中被害人李婦表示，詐團向她謊稱下載特定軟體，即能夠連線至主力大戶專用的主機帳戶，能以較便宜價格申購股票，且主力還會協助拉抬漲停板等等。李婦信以為真，為避免被查金流，聽信詐團話術，準備現金交付款項，並與潘嫌約定地點，先後碰面4次，共交付1341萬9661元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李婦悲稱，該筆款項原本是要幫兒子買房、準備結婚用的，結果一時聽信詐團話術，錢全被騙光光，導致兒子與女友發生劇烈爭吵，最終女友提出分手，兒子大受打擊，因此中風住院，從此人生全毀，全家也陷入愁雲慘霧之中，需要向親友舉債度日，李婦本人更因此案出現失眠、焦慮、高血壓等症狀，一度想自我了斷，悲稱「生活從此沒有一天是開心的，不知道今後日子要怎麼過下去，目前生活連10元、20元都必須要省。」

新竹地院法官審酌，高嫌、魏嫌、潘嫌3人正值青壯年，並非無謀生能力，不思腳踏實地，反而加入詐團擔任車手其領詐騙款項，製造金流斷點躲避檢警查緝，考量國內詐騙案件猖獗，受害者難以勝數，受騙金額亦相當可觀，且受害者家庭關係、身心健康、乃至整體金融交易秩序都為此受有劇烈波及，因此依詐欺取財罪判處高嫌2年6月，併科罰金6萬元；魏嫌3年，併科罰金9萬元；潘嫌6年4月，應執行罰金21萬元。可上訴。

關鍵字：房產雲買房詐騙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

1300萬被詐團騙光！婦悲曝「結婚買房錢沒了」：兒子中風人生全毀

新竹高嫌、魏嫌、潘嫌3人於113年6月間加入詐騙集團，以「教學當沖股票」、「每天高獲利至少3%」的話術誆騙被害人，其中一名李姓婦人信以為真，陸續交付新台幣1341萬9661元給車手，悲曝該筆款項原本是要給兒子買房、結婚用，錢全被騙光後兒子與女友分手，不久後即中風住院，從此人生全毀。

2小時前

台北「南京龍江」1200坪都更！　步行5分抵捷運站

國家住都中心繼「中山長春」後，正式啟動位於台北市中山區的「南京龍江」公辦都更，全案基地面積約1200坪，預計投資35億元，日前已經公開招商，申請截止時間至今年12月8日。

3小時前

女短租4個月！房東天天緊盯客廳監視器　吃飯洗衣都要管

一名女網友透過社群媒體發文抱怨租房踩雷的經歷，稱她在短租4個月的期間，遇到一位極度愛管事的房東阿姨，不但在家裡客廳裝監視器，還天天緊盯畫面，不只是吃飯、洗衣，就連關燈時間都要管，讓她受不了。

4小時前

美建商投入AI供電土地建設　5年內占地擴大面積將達3個曼哈頓

因應AI人工智慧與雲端計算的爆炸性成長，全球對數據的需求正催生出全新商用不動產領域，不只傳統資料中心，「量子不動產」與「供電土地」正迅速崛起，成為下一波基礎建設投資焦點。未來5年內所需的供電土地，將是目前2萬英畝用地的2倍，相當於近3座曼哈頓的面積。

4小時前

裝修住家驚見牆內塞「20隻雞屍」！夫妻一聞秒病倒：高燒了數日

美國一對夫妻近日在裝潢住家時，竟然在牆壁內發現至少有20隻死雞屍體，處理雞屍時由於夫妻沒做適當的預防措施，吸入一些物質導致發燒了好幾天。屋主指出，這些動物遺骸可能與某種神秘儀式有關。

5小時前

南韓房價飆漲　李在明政府祭最嚴格房貸規範！只能貸2億韓元

隨著首爾及周邊地區高價住宅持續推升房價，南韓李在明政府15日宣布實施「最嚴格」的不動產政策，全面限縮高房價住宅的房貸申請，並將首都圈多地納入規制區域，涵蓋住宅貸款額度、前置條件及稅務措施

5小時前

房價跌一點更難受！專家曝「3方都不爽」：如此發展央行應樂見

房市再度出現鬆動！房產專家何世昌指出，8月份以中古屋交易為主的信義大台北房價指數顯示，台北地區來到175.71，較7月下跌約0.43％，其中新北市跌幅更大，月減約0.31％，台北市則小跌0.14％。原本7月短暫反彈，如今證實只是曇花一現，8月再度轉跌，走勢依舊疲弱。與高點相比，台北市已累計下跌約2.38％，新北市則自3月高峰以來累計跌幅近4％。

5小時前

房價僅會修正10%-15%「不會崩盤」　專家嘆：血本無歸還倒貼

房市走勢近期成為焦點，部分專家認為房價不會大跌，只會小幅調整10%到15%，但這樣的看法讓不少購屋族心生不滿。有民眾試算後發現，若房價下修15%，不僅頭期款可能全數蒸發，還得額外支付仲介費和稅金，形成倒貼的困境。房產部落客「賣厝阿明」指出，這正是預售屋市場目前面臨的真實寫照，讓不少買家如坐針氈。

6小時前

簽約新成屋！他突提1要求「有機會嗎？」　過來人狂點頭

一名網友在簽約新成屋前一天，突然靈機一動，想趁最後一刻跟建商爭取冷氣、家電等，於是發文求問廣大網友，有無「成功爭取到額外贈品」的經驗，而話題也掀起討論。

6小時前

坪數小「玄關浪費空間」沒必要？　網揭重要2原因：住過就知道

家中如果有落塵區，就可以在那把鞋子脫起來，不會把鞋底灰塵帶進室內，就有網友指出，房價居高不下，空間規劃更顯重要，通常玄關都會堆放鞋櫃、鏡子或各種雜物，回家開門直接就是客廳，更簡潔有力，認為玄關跟中島一樣，都是不必要的，貼文掀起討論。

6小時前

【愛河英雄】職軍「沒想太多」跳河救人　清口中異物搶回一命

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

輝達傳願改用北士科T12　新壽..

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂..

20坪小三房降價售「半年仍賣不..

住飯店隨手一掛！事後竟收「68..

網傳「台中預售價回落3字頭」　..

太平人口擠下南屯　未來2年「供..

1300萬被詐團騙光！婦悲曝「..

月開130萬租金養蚊5年　「台..

看房很滿意「但浴室沒有窗」！過..

40年老透天「屋主重新拉過線」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

1300萬被詐團騙光！婦悲曝「..

台北1200坪都更　步行5分抵..

女短租4月　房東天天盯監視器管..

美建商投入AI供電土地建設　5..

裝修住家驚見牆內塞「20隻雞屍..

南韓房價飆漲　李在明政府祭最嚴..

房價跌一點更難受！專家曝「3方..

房價只會修正10%-15%　專..

簽約新成屋！他突提1要求「有機..

坪數小「玄關浪費空間」！過來人..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366