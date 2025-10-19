1300萬被詐團騙光！婦悲曝「結婚買房錢沒了」：兒子中風人生全毀

▲李婦原本要給兒子買房、結婚的錢全被騙光，兒子也因此與女友分手，甚至中風住院。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／新竹報導

新竹高嫌、魏嫌、潘嫌3人於113年6月間加入詐騙集團，以「教學當沖股票」、「每天高獲利至少3%」的話術誆騙被害人，其中一名李姓婦人信以為真，陸續交付新台幣1341萬9661元給車手，悲曝該筆款項原本是要給兒子買房、結婚用，錢全被騙光後兒子與女友分手，不久後即中風住院，從此人生全毀。

檢方調查，3嫌加入詐騙集團群組後，擔任車手取款工作，先由機房成員以通訊軟體向民眾佯稱「教學當沖股票，即可每天享有高獲利至少3%」，誘騙不知情的民眾上當。其中被害人李婦表示，詐團向她謊稱下載特定軟體，即能夠連線至主力大戶專用的主機帳戶，能以較便宜價格申購股票，且主力還會協助拉抬漲停板等等。李婦信以為真，為避免被查金流，聽信詐團話術，準備現金交付款項，並與潘嫌約定地點，先後碰面4次，共交付1341萬9661元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李婦悲稱，該筆款項原本是要幫兒子買房、準備結婚用的，結果一時聽信詐團話術，錢全被騙光光，導致兒子與女友發生劇烈爭吵，最終女友提出分手，兒子大受打擊，因此中風住院，從此人生全毀，全家也陷入愁雲慘霧之中，需要向親友舉債度日，李婦本人更因此案出現失眠、焦慮、高血壓等症狀，一度想自我了斷，悲稱「生活從此沒有一天是開心的，不知道今後日子要怎麼過下去，目前生活連10元、20元都必須要省。」

新竹地院法官審酌，高嫌、魏嫌、潘嫌3人正值青壯年，並非無謀生能力，不思腳踏實地，反而加入詐團擔任車手其領詐騙款項，製造金流斷點躲避檢警查緝，考量國內詐騙案件猖獗，受害者難以勝數，受騙金額亦相當可觀，且受害者家庭關係、身心健康、乃至整體金融交易秩序都為此受有劇烈波及，因此依詐欺取財罪判處高嫌2年6月，併科罰金6萬元；魏嫌3年，併科罰金9萬元；潘嫌6年4月，應執行罰金21萬元。可上訴。