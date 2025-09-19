ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「金龍海嘯」持續打房！　央行1理由堅不放水

楊金龍強調「房地產風險仍在」，並解釋不鬆綁房市管制措施的原因。

▲楊金龍強調「房地產風險仍在」，並解釋不鬆綁房市管制措施的原因。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「資金水龍頭不開！」央行於本季理監事會決議，延續現行房市選擇性信用管制措施，不僅未「隨美降息」，第七波房市信用管制也未如市場預期鬆綁，主因在於「不動產貸款集中度過高」，央行總裁楊金龍亦強調：「房地產風險仍在」，並指目前雖未放寬房市，但將密切關注。

房貸荒引民怨，行政院長卓榮泰喊話「水龍頭開大點」，但本季理監事會對於房市信用管制措施仍緊閉水龍頭，媒體詢問這是否為「勇敢的決定」，楊金龍解釋，水龍頭也要有「過濾網」，意指仍需進行風險管理，並指與其說勇敢，不如說是「合理的決定」。

因房貸過度集中問題短期難解，房市業者預估今年北台灣推案量恐跌破兆元。（示意圖，本刊資料照）

▲因房貸過度集中問題短期難解，房市業者預估今年北台灣推案量恐跌破兆元。

央行表示，自2024年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年(上年第4季至本年第4季)不動產貸款總量，同年9月實施第七波房市選擇性信用管制措施。實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。

「目前房市仍存隱憂」是央行不鬆綁房市的主因，龍金龍指出「不動產貸款集中度過高」將造成「金融穩定風險」，未來也將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形。

根據央行統計，全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)今年8月底為36.71%，相較於去年6月底高點37.61%，已緩降0.9個百分點。另公股銀行因承做大量新青安，集中度不降反升。

北市不動產開發公會理事長陳勝宏認為，不動產貸款集中度高不能只看數據，也要了解原因，因台灣目前的傳產等中小企業不景氣，導致貸款減少，進而導致不動產貸款佔比提升。

有房市業者認為目前房市交易量雖減，但「房價沒跌」應是央行不鬆綁房市管制的關鍵，陳勝宏建議，政府應了解為何房價難跌的原因，因為營造成本漲了4~5成加上缺工，舉例來說以前2.5年可以蓋好的房子，現在因為缺工使工期延長到3.5~4年，都是導致成本大幅增加的因素。

陳勝宏呼籲，央行至少放寬去年9月19日以前的購買預售屋的放款成數（2024年9月19日實施第七波房市選擇性信用管制措施），不論是第二戶或第三戶，對於這些購屋族而言，購買時並無此政策，但交屋時卻受到貸款成數限制「何其無辜」。

希望政府不要打房「打到經濟」，陳勝宏並舉例，台中合總建設就是因為購屋族貸不到款，無法交屋，導致資金周轉不靈、出現危機；且目前房仲因營運不佳倒閉的案例更比比皆是。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，房貸集中問題短期難解，且先前預售房市熱潮、高房價的狀況，民眾買房多以貸款為主，大量交屋勢必推升銀行房貸量能，在央行「資金水龍頭不開」的狀況下，房市將續凍，尤其預售市場更仿佛冷凍庫，今年北台灣推案量恐跌破兆元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，面對房貸困境與房貸荒民怨，央行維持現行作法不做變動，緊繃的房市等不到活水挹注，預料年底傳統旺季恐難有亮眼表現，市場短期內仍將處於「量縮價緩」的盤整築底，後續房市景氣估計也將持續低檔徘徊。


