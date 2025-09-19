ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「北市議會舊址地上權案」涉詐貸　海悅發5點聲明澄清

▲▼ 台北市議會,商辦,柯文哲,台北曼哈頓 。（圖／記者林裕豐攝）

▲金毓泰前經營團隊涉入詐貸，以以台北市議會舊址開發案，詐貸逾5億元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

拿下「台北市議會舊址地上權」開發案的金毓泰公司，涉入銀行詐貸一事。海悅發表5大聲明，並強調：「此為金毓泰前經營團隊之不法行為，與海悅暨旗下子公司完全無涉。」

金毓泰由豪昱營造、互立機電、海悅國際合作成立，其中豪毓營造董事長廖年毓擔任負責人，陸續取得台北市、新北市等公有地上權的開發案。不過，廖年毓2020年發生跳票風波後離境，公司由新團隊接手經營。

然而，今（18日）傳出，金毓泰取得45億、8億及3.9億元的銀行聯貸，金毓泰執行長李瑞章涉嫌以不實合約、發票等文件，製造不實工程進度，向銀行申請動撥額度，涉嫌詐貸。

檢察官指揮調查局台北市調查處搜索7地點，並約談李瑞章及其兒子李聿修等人。經台北地檢署漏夜複訊，諭令李聿修以50萬元交保、李瑞章以500萬元交保，均限制出境出海，另諭令建築設計師陳光雄以50萬元、張姓員工10萬元交保，其餘人等請回。

針對金毓泰於2017年至2020年間，利用假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸一事，海悅國際表示：「此為金毓泰前經營團隊之不法行為，與海悅暨旗下子公司完全無涉。」

海悅發布5大聲明如下：

一、「台北市議會舊址地上權」開發案，係2017年豪昱營造、互立機電邀請海悅合資成立金毓泰公司所標得台北舊市議會地上權開發案；期間因豪昱營造、互立機電財務問題導致開發案停滯，為使開發得以進行，海悅於2020年9月以公開拍賣方式，取得金毓泰多數股權，並依據公司法第173條正式取得金毓泰經營主導權，持續推動北市議會舊址地上開發案。

二、2021年海悅取得過半股權後，金毓泰進行董監事改選，由海悅帶領新經營團隊加速「台北舊市議會」50年地上權開發案，規劃符合區域市場最合適的產品，期許打造高端收益型不動產，成為公司中長期穩健的營運成長動能，且同時兼顧城市美化，實踐永續友善環境。

三、新經營團隊接手後，經透過與前經營團隊往來之相關金融機構調閱相關金流及資料後發現，豪昱營造與互立機電因財務問題甚而挪用公司資金，此係歸責金毓泰前經營者，因此2021年海悅為捍衛股東權益，即遵循法律途徑，向前經營者進行求償，截至2024年由金毓泰前經營團隊依法賠償2.13億元，其餘未和解的被告經民事判決確定後，公司持續依法律途徑積極處理中。

四、2023年由海悅主導經營之金毓泰，在委請土銀&兆豐統籌聯貸案，並函文台北市政府，已正式取得籌組台北市議會舊址重建大型地上權開發聯貸案的許可，該案亦已獲得都市審議完執照的申請作業，並取得建築執照。

五、海悅表示：「最好的位置，留下最美的風景。」該地上權開發案攜手福清營造，連同舊市議會旁BD區開發案進行，且BD區將於明（2026）年滿租啟動營運，而海悅子公司金毓泰預計於2027年打造完成頂辦大樓，並持續推動ESG和SDGs（聯合國永續發展目標）企業進程，將「生態、節能、減廢、健康」理念落實在建築中，打造「海悅國際大樓」成為台灣新建雙白金永續建築，進而吸引國際性企業青睞進駐，華麗轉身成為台北市西區的指標性地標。

