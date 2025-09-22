高雄928總銷不到800億　1原因致成屋占比驟升至3成

▲高雄928檔期總銷797.4億元，較去年縮水17.4%，成屋則罕見逆勢成長，總銷大增67.6%。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市吹冷風，傳統928檔期旺季不旺，高雄928檔期總銷797.4億元，較去年縮水17.4%，成屋則罕見逆勢成長，總銷大增67.6%。若以占比來看，去年成屋總銷約占18.6%，今年則來到31.7%。專家表示，前幾年景氣好連建商也有預期上漲心態，想留到成屋再賣，沒想到買氣急凍，錯估形勢。。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

根據高雄市調協會統計，高雄房市今年928檔期延續低迷買氣，推案總銷從去年的965.9億元，降至今年的797.4億元，年減17.44%，總戶數4831戶、年減13.24%。不過今年成屋罕見逆勢成長，供給量為1308戶、總銷253.2億元，較去年同期戶數成長45.2%，總銷大增67.6%

高雄市房屋市場調查協會理事長吳曜廷表示，過去房市景氣好時，建商認為「賣太快、來不及漲就賣完了」，因此從結構中等到成屋再進場，原本預計成屋價格高，這是今年928檔期成屋增加的主因，現在證明市場變化很快。另一個特色是預售屋總銷減少，主要是反應整體市況欠佳，建商能少推案就少推案。

產品 案名 位置 預計單價 總銷 成屋 晶灣STAR 梓官 30萬元內 12億 成屋 藏‧幸福 小港 30萬元內 2.7億 預售 星綻 小港 29萬元 9.5億 預售 林園景綻5 林園 23.5萬元 4.5億

▲928檔期2字頭房價個案。資料來源：高雄市市調協會。（ETtoday製表）

個案表現方面，成屋最大案為鼎宇建設推出的90億元大案「森花園」，單價每坪約43萬元，坪數落在43~65坪。預售案則以遠雄「遠雄一靚」推出的65億元、466戶案量居冠，而透天案因土地成本高、案量愈來愈少，今年首次退出928檔期統計。

高雄市調協會榮譽理事長蘇永仁表示，景氣冷新案不敢創高價，建商都怕成為出頭鳥，今年罕見還有2字頭新案，分布在梓官、小港、林園的高雄蛋白區，總銷多在10億元內。

看好亞灣區未來發展，928出現唯一的1場地上權案「名軒亞灣城」，規劃27~37坪，單價約35萬元，總銷高達50億元，雖然是地上權產品，但亞灣房價愈來愈高，3字頭價對自住客來說也有吸引力。

