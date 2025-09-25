「太保勇士」安啦！實登微幅上漲　嘉義縣預售市場價穩量縮

▲嘉縣公布2025上半年房市最新數據，預售市場價穩量縮。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者陳致平／綜合報導

2025年上半年嘉義縣地政處公布最新地產數據，預售屋推案數及成交件數皆呈現減少的趨勢，平均價格因交易區域分布差異而出現波動，但整體房地產價格仍維持穩定，呈現「量縮價穩」的市場趨勢，其中太保市更是呈現微幅上漲。

嘉縣地政處指出，根據實價登錄資料，預售屋成交件數共285 件，其中華廈及住宅大樓195件（佔 68%），主要交易分布於太保市（54件）、新港鄉（44件）、民雄鄉（36 件），以中小型建案為主。其中太保市單價約每坪30萬至36萬元（平均35萬），新港鄉單價約每坪20萬至26萬元（平均 22萬元），民雄鄉約23至28萬元（平均 26 萬元），全縣平均單價每坪約28萬元。

相較去年上半年，嘉義縣預售屋成交共有1,282件，其中華廈及住宅大樓1,015件(佔79%)。主要交易集中在朴子市、民雄鄉及太保市。其中朴子市推出超過800戶的大型建案，以每坪30萬至38萬元成交（平均33.5萬元），推升全縣平均單價至每坪約31萬元。

地政處指出，嘉義縣幅員廣闊、行政區多元，各地房市行情差異顯著，以全縣平均單價進行分析，易受到產品型態及行政區域差異波動。以太保市為例，華廈與住宅大樓在 2024 年上半年成交價約每坪23萬至28萬元，2025年上半年則為每坪28萬至36萬元，呈現微幅上漲，透天厝總價亦穩定維持在1,200萬至2,000萬間。

▲日前有網友在臉書粉專出售鄰近嘉科的豪華農舍，原開價1億800萬元，如今降至9999萬元，引發太保勇士團熱議。（圖／翻攝自Facebook／嘉義人土地房屋買賣出租）

地政處說明，2025 年上半年嘉義縣交易案件數明顯減少。高價位範圍的太保市、朴子市交易量與佔比下降，但成交價格仍維持在每坪28萬至36萬元間；中價位範圍的新港鄉中小型建案佔比則相對提升，價格亦穩定落在每坪20萬至26萬元間。