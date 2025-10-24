老屋繼承「要不要賣」兄妹撕破臉！　律師給3解方

▲老房示意圖，非本文事發地。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者葉國吏／綜合報導

一棟老屋，母親過世後留給四個子女，卻成了他們之間的情感拉扯與法律糾紛的起點。恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師在臉書分享了這則案例，並提出三項建議，幫助家族面對繼承問題，化解僵局，避免親情破裂。

蘇家宏指出，根據《土地法》第34條之1，只要共有人的人數過半、持分過半，就能合法處分房屋。不過，這個法條也可能成為家族矛盾的導火線，尤其在意見分歧時。例如，若四名子女中有三人持分合計超過一半，那麼即使另一人不同意，也能合法出售房屋。這是法律上解決問題最快的方法，但未必能平衡彼此的情感。

當家族意見陷入僵局，比如四位子女出現2比2的僵持，蘇律師建議透過司法途徑解決。共有人可以向法院提出「分割共有物」訴訟，由法官決定房產命運。結果可能包括：讓一人買下房子並補償其他人、公開拍賣房屋再分配所得，或部分共有人繼續持有，其他人獲得金錢補償。透過法院裁定，即使有人堅持不賣，也能達成最終解決。

蘇家宏提醒，繼承財產是長輩的額外恩典，應以感恩心態面對。他建議，手足間應放下情緒，多協商而非對立，將母親留下的房產視作一項人生功課。此外，他也呼籲長輩在世時應預先立下遺囑，清楚規劃分配，避免子女陷入糾紛。遺囑比生前贈與更有保障，能防止子女拿到房屋後不孝或轉售的問題，為家族關係留下更多溫情與尊重。