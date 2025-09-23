高房價、少子化　金融海嘯後住宅移轉縮水10坪

▲2009年金融海嘯至今，房市經歷兩波大多頭，房價大漲，也使得小宅化趨勢越趨明顯。（圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

2009年金融海嘯至今，房市經歷兩波大多頭，房價大漲，也使得小宅化趨勢越趨明顯。信義房屋專家表示，小宅化興起有許多背景原因，包括人口結構改變、年輕人購屋偏好改變、房價上漲，中南部開發商複製也北部經驗，越蓋越小。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年Q2，中間房市經歷兩波大多頭，隨房價大漲全國住宅買賣移轉平均面積則是持續縮小，從2009年第二季的41.5坪，降至2025年第二季的31.5坪，16年間減少10坪。

進一步觀察六都住宅買賣移轉平均面積變化，高雄市縮減幅度最大，從2009年第二季的51.4坪降至31.9坪，整整少了19.5坪。減少最少的是台北市，僅縮小8.1坪。

▲六都住宅買賣移轉平均面積統計。（圖／信義房屋提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「小宅化興起有許多背景原因，包括住宅成員的結構改變，單戶人口數量越來越為精簡，又碰到房價大幅上漲，購屋民眾用居住空間換取預算空間。」

另外，住宅產品的改變也成為中南部地區越買越小的原因。曾敬德表示：「早年中南部地區透天產品盛行，但後來小孩成年離家後，會選擇有管理、電梯與規畫較為新穎的大樓產品，加上土地價格高額透天價格也持續高漲，都導致小宅化的興起。」

曾敬德表示：「小宅化趨勢在雙北先上演，後來雙北以外房價走揚後，開發商複製北部經驗，推案時也壓縮室內空間尺度，將總價控制在消費者能夠負擔的範圍。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「近年新青安政策也呼應了小宅化現象，其最高補助金額為1000萬元，若要完全地補貼到，那麼房屋總價就抓在1200萬元，相對購置的坪數就有限。」

不過，葉沛堯提醒：「雖然小宅為房市主流，但也要注意，不要『小過頭了』，權狀低於15坪的物件在房貸申請上可能會比較吃虧。」

