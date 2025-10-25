35歲上班族900萬買房後崩潰！　房價腰斬、貸款背到70歲

▲日本民宅。示意圖非本文事發地。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

日本上班族川瀨真一（Shinichi Kawase，化名）在35歲時，花4500萬日圓（約台幣900萬）買下新房，期待人生翻轉。然而，15年後，他的社區成了空城，房價腰斬到2000萬日圓，房貸卻得背到70歲，生活壓力陡增。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，川瀨真一當初買房時，夫妻年收入共800萬日圓，支付500萬日圓頭期款後，貸款4000萬日圓分35年攤還。每月房貸12萬日圓看似無負擔，卻忽略了長期背貸的風險。尤其在50歲後，公司政策不再加薪，薪資停滯，讓未來的財務壓力更加沉重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更令人心寒的是，川瀨真一所在的社區，曾是新興住宅區，如今卻因人口外流成了鬼城，房價狂跌至原價的一半，幾乎無人購買。生活支出逐年增加，加上房貸壓力，他如今每月固定開銷逼近20萬日圓，捉襟見肘。展望退休生活，他只能依靠補充年金，扣掉房貸後，剩餘生活費僅9萬日圓，難以維持基本需求。

此案例警示大家，買房需全面考量未來收入變化以及地區人口流失的風險。財經專家阿格力（Aggie）也在YouTube頻道《阿格力博識》提醒，進軍日本房地產市場需留意三大缺點，包括價差小、租金漲幅有限，以及稅費高昂。買房，不僅是夢想，更需精準評估成本與回報。