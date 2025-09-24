「金雞母」年花465萬租獨棟足浴館　備註曝漲租幅度

記者陳筱惠／台中報導

位於崇德路三段獨棟獨戶的店面，原本經營足浴養生館，空租2年後，終於由銀行承租進駐，以月租38.8萬元成交，換算下來單坪租金約2300元。信義房屋專家表示，該地點距離漢神巨蛋步行可達，未來將有龐大人潮與資金流量，對周邊不動產價值具備推升效應。

▲位於崇德路三段的獨棟獨戶的店面，原本經營足浴養生館，空租2年後，終於由銀行承租進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價登錄揭露，崇德路三段獨棟獨戶的店面，鄰近將開幕的洲際漢神百貨，總面積171.71坪，過去是足浴養生館，2年前該店收攤後，就一直養蚊至今。

▲實際走訪現場，工人已經在拆除裝潢，月租38.8萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪現場，工人已經在拆除裝潢，而實際打聽下。發現進駐的是銀行業，信義房屋14期崇德店專員藍宏仁表示：「崇德路已經是指標，未來會與台灣大道、文心路等知名路段齊名，從捷運紅線沿著崇德路開發，就知道崇德路未來就是北台中主要幹道。」

藍宏仁分析：「銀行選擇插旗崇德路，除看準周邊住宅社區林立、消費力強，更因金融業進駐往往代表對區域發展的長線看好，未來在百貨、巨蛋完工後，將帶來龐大人潮與資金流量，對周邊不動產價值具備推升效應。」

實際觀察近年崇德路租金市場，雖然大型餐飲、連鎖品牌進駐推升行情，但能突破30萬元以上的月租標的仍屬少數，此次銀行承租38.8萬元，刷新周邊價格，且實登揭露，該店面租期一簽7年，並做階段性調整，2年後每月租金43.8萬元，2030年後每月租金49.8萬元，等於5年租金就漲3成。

▲14期未來在百貨、巨蛋完工後，將帶來龐大人潮與資金流量，對周邊不動產價值具備推升效應。（圖／記者陳筱惠攝）

據知情人士表示，該店屋主持有時間相當久，「屋主對於價格相當堅持。」所以中間2年時間有不少店家洽詢但都未成交，此次的銀行業者不是大品牌一線銀行，170坪空間適合特殊族群的民營中型銀行，對屋主跟業者來說，都是相當剛好的結果。

