ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「金雞母」年花465萬租獨棟足浴館　備註曝漲租幅度

記者陳筱惠／台中報導

位於崇德路三段獨棟獨戶的店面，原本經營足浴養生館，空租2年後，終於由銀行承租進駐，以月租38.8萬元成交，換算下來單坪租金約2300元。信義房屋專家表示，該地點距離漢神巨蛋步行可達，未來將有龐大人潮與資金流量，對周邊不動產價值具備推升效應。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

▲▼14期,足浴店,銀行,崇德路 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲位於崇德路三段的獨棟獨戶的店面，原本經營足浴養生館，空租2年後，終於由銀行承租進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價登錄揭露，崇德路三段獨棟獨戶的店面，鄰近將開幕的洲際漢神百貨，總面積171.71坪，過去是足浴養生館，2年前該店收攤後，就一直養蚊至今。

▲▼14期,足浴店,銀行,崇德路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲實際走訪現場，工人已經在拆除裝潢，月租38.8萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪現場，工人已經在拆除裝潢，而實際打聽下。發現進駐的是銀行業，信義房屋14期崇德店專員藍宏仁表示：「崇德路已經是指標，未來會與台灣大道、文心路等知名路段齊名，從捷運紅線沿著崇德路開發，就知道崇德路未來就是北台中主要幹道。」

藍宏仁分析：「銀行選擇插旗崇德路，除看準周邊住宅社區林立、消費力強，更因金融業進駐往往代表對區域發展的長線看好，未來在百貨、巨蛋完工後，將帶來龐大人潮與資金流量，對周邊不動產價值具備推升效應。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

實際觀察近年崇德路租金市場，雖然大型餐飲、連鎖品牌進駐推升行情，但能突破30萬元以上的月租標的仍屬少數，此次銀行承租38.8萬元，刷新周邊價格，且實登揭露，該店面租期一簽7年，並做階段性調整，2年後每月租金43.8萬元，2030年後每月租金49.8萬元，等於5年租金就漲3成。

▲▼14期,足浴店,銀行,崇德路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲14期未來在百貨、巨蛋完工後，將帶來龐大人潮與資金流量，對周邊不動產價值具備推升效應。（圖／記者陳筱惠攝）

據知情人士表示，該店屋主持有時間相當久，「屋主對於價格相當堅持。」所以中間2年時間有不少店家洽詢但都未成交，此次的銀行業者不是大品牌一線銀行，170坪空間適合特殊族群的民營中型銀行，對屋主跟業者來說，都是相當剛好的結果。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：台中北屯崇德路店面租金足浴館銀行漢神巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

基隆年輕人買房「首選蛋黃區」　在地房仲揭最夯路段行情

雙北外溢買盤青睞基隆蛋白區，追求更親民的房價，而基隆在地人即便在台北上班，也大多會選擇基隆蛋黃區，尤其是田寮河兩側。在地房仲介指出，該區3~4房大樓總價約1600~2000萬元，公寓低樓層則為1000萬元出頭。

2小時前

房東喊退休！　大立商圈20年老飯店開價4億求售

10月連假月，高雄旅宿住房率上衝。經營中的麗尊酒店才剛易主，另一棟老牌飯店「凱莎琳庭園大飯店」也開出4億元出售。專家表示，旅宿市場回溫，具租金效益，賣家因此趁機出脫，獲利了結。

4小時前

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

淡水小坪頂28層的爛尾樓流入法拍，一拍底價84.63億元，今（24日）開標結果出爐，以流標收場。對此，專家表示，流標完全不意外，甚至預估四拍底價約43億元，也可能仍標不出去。

5小時前

「金雞母」年花465萬租獨棟足浴館　備註曝漲租幅度

位於崇德路三段獨棟獨戶的店面，原本經營足浴養生館，空租2年後，終於由銀行承租進駐，以月租38.8萬元成交，換算下來單坪租金約2300元。信義房屋專家表示，該地點距離漢神巨蛋步行可達，對周邊不動產價值具備推升效應。

7小時前

「1人宅」10年激增52%　占比首次突破3成寫新高

全台「1人宅」數量正逐漸攀升，達248萬宅，10年來大增52.8%，且占設有戶籍宅數達31.4%，首次突破3成，創下歷史新高。專家表示，隨著小宅化、少子化現象加劇，1人宅呈成長趨勢，加上囤房稅持有成本高漲，為達節稅功效，自用設籍需求大增，其中尤以都會區最明顯。

7小時前

擠下「楠梓漢」　1區靠生活機能重返高雄買氣最熱區

第七波信用管制措施上路滿1年，今年高雄房市明顯量縮，但各行政區表現仍有差異。根據統計，今年高雄各行政區買氣，三民區以537戶穩居第一；原本熱度最高的楠梓區，因建商持續「創價」心態，成交大幅縮減，以447戶退居第二。

8小時前

「新青安復活」10大受惠區出列　北台灣3區1250萬內買得到

雖然8月新青安撥貸金額降至近1年半新低，但9月被排除在《銀行法》72-2條外，仍有望為房市注入動能。觀察全台10大新青安受惠區，其中前5名分別為觀音、大寮、楊梅、龍潭、小港，這5區中總價1250萬元的交易占比高達9成以上。

9小時前

央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

本月18日央行召開Q3理監事會議，房市政策無更緊、更鬆綁，利率也維持不動，已是連續第六次凍息。回顧過去1年，房市交易量可謂慘跌，在央行「不動」的政策下，房市會怎麼走？最新一集《地產詹哥老實說》邀請專家台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中、中信房屋研展室副理莊思敏深入剖析。

9小時前

中油60年勞宅現值3字頭　在地：想買要具1資格

高雄煉油廠遷廠規劃為南科楠梓園區，台積電進駐後，周邊房、地價一飛衝天，中油勞工住宅與台積電僅一路之隔，連近60年老屋也炙手可熱，銷售中勞宅單價站上3字頭，跟新屋相差不多。專家表示，勞宅不能轉租，也只能轉賣給具中油資格的員工。

9小時前

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控：工業電價「連冷氣都不敢開」

「我們不是白住，是用錢買的！」中油二代語氣激動，他回憶父親當年在煉油廠區工作，領的是微薄薪水努力付清房款，如今卻被外界誤解成「佔國家便宜」。上世紀中油在後勁的勞工住宅，因土地租約、用電與拆屋爭議，如今成為1157戶住戶與中油間最難解的問題。

10小時前

【花蓮堰塞湖溢流】泥流狂瀉淹進市區！橋樑慘遭洪水沖垮

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

隋棠爆欠11萬管理費！律師揭2..

北新路30年大咖租客將撤　千萬..

楠梓漢笑了　新成屋驚見3字頭「..

危老重建核准！　70年士林地標..

房東不滿「租賃專法」怒祭2對策..

中油60年勞宅現值3字頭　在地..

地主佛系求售　老牌飯店等8年「..

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控..

隋棠反制管委會！她見「聲明1段..

出雙北看房！桃園「一堆1千萬出..

ETtoday房產雲

最新新聞more

基隆年輕人買房「首選蛋黃區」　..

房東喊退休！　大立商圈20年老..

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內..

「金雞母」年花465萬租獨棟足..

「1人宅」10年激增52%　占..

擠下「楠梓漢」　1區靠生活機能..

「新青安復活」10大受惠區出列..

央行留伏筆「Q4總檢討」　專家..

中油60年勞宅現值3字頭　在地..

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366