房東喊退休！　大立商圈20年老飯店開價4億求售

記者張雅雲／高雄報導

10月連假月，高雄旅宿住房率上衝。經營中的麗尊酒店才剛易主，另一棟老牌飯店「凱莎琳庭園大飯店」也開出4億元出售。專家表示，旅宿市場回溫，具租金效益，賣家因此趁機出脫，獲利了結。



▲高雄經營中的麗尊酒店才剛易主，另一棟高雄老牌飯店「凱莎琳庭園大飯店」開幕逾20年，也開出4億元出售。（圖／記者張雅雲攝）

興富發集團旗下子公司元盛國際興業7月才砸14.5億元，買下高雄老字號麗尊酒店的土地、建物等資產。興富發發言人廖昭雄透露，目前維持酒店模式，由麗尊繼續經營，至於是否引進國際連鎖飯店品牌，視未來營運狀況再評估。

近期另一間營業中的老字號飯店「凱莎琳庭園大飯店」，位於大立商圈的文武三街，屬於南高蛋黃區，開幕至少20年，開出4億元整棟求售。據查，屋主為自然人具旅館業背景。

▲大立商圈鄰近捷運紅線中央公園站、中央公園等，生活機能完善。（圖／記者張雅雲攝）

根據銷售資料顯示，該棟屋齡37.5 年，為地上7樓、地下1樓，地坪225坪、建坪1060.4坪，為商4用地，共有60房，並強調擁有合法執照旅館，穩定經營中，換算地價單坪177.7萬元。

負責銷售的永慶不動產農16凱璿加盟店業務黃宥騰表示，屋主因年紀大想退休因此出售，該飯店20~30年前地下1樓經營歌廳，曾經名盛一時，歇業後由飯店整棟進駐，現在地下1樓規劃停車場，1~7樓全為套房格局，由於具備合法旅館牌照，未來買家可選擇繼續經營旅館業。

飯店名稱 位置 成交價/開價 現況 麗尊酒店 五福路 14.5億 繼續經營 凱莎琳庭園大飯店 文武三街 開價4億 銷售中

▲高雄經營中飯店轉手。（ETtoday製表）

未來買家若不想繼續經營旅館，因台灣進入超高齡化社會，加上物件鄰近捷運紅線中央公園站、中央公園及大立百貨商圈等，生活機能完善，也能考慮轉型為長照機構、月子中心或日租套房等，也有收租效益。若以套房單日租金約1000元計算，滿租下月營收可達180萬元，先不計人事、管銷、水電等成本，投報約5.4%。

住商機構大南區協理林祺博表示，高雄的住房率主要仰賴演唱會或特定活動，帶來的外縣市旅客，近年高雄活動多帶動商旅市場回溫，具租金效益，吸引不少賣家趁機出售，不過因平日或無活動，住房率偏低，以區域行情推估，單純土地價值落在每坪120~150萬元。

林祺博說：「由於市中心素地有限，也有建商看好土地價值，看準危老改建商機，購入商旅後再整合開發，也帶動近期商旅買氣。」

