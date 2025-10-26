準備交屋！她跟房東談退租「心境突改變」　網秒懂：真的有歸屬感

▲租屋是否比較沒有歸屬感？（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

如果選擇租屋，相對於擁有自己的房子，是否比較沒有歸屬感？近日就有一名女網友坦言，原本租屋時，她還覺得有歸屬感，但隨著即將交屋、房東的態度轉變，她便深刻感受到租屋與買房的差別。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「租屋是不是比較沒有歸屬感」為標題發文，提到因為準備要交屋了，所以她最近就向房東談論退租的事情，只是，她卻感覺對方變得不客氣。她提到，雖然她沒有說明自己退租是因為買新房，但房東的態度就讓她感受不好，畢竟對方的位階應該也沒有比較高。

原PO接著分享，過去租屋時，她都覺得有個屬於自己的空間、有歸屬感，但隨著即將交屋，加上房東的態度出現變化，她便突然覺得租屋似乎也沒有那種歸屬感了，同時心想，能擁有自己的房子真的太好了。她也直言，雖然有人主張「買不如租」，但若遇到房東漲租、趕人的情況時，還是覺得有一個能安定下來的家比較踏實。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是的，其實買房也是一種精神上的支撐，我有養貓也有很多收藏的模型，我如果租屋，就會一直想我哪天要搬走，再美輪美奐都沒有意義」、「對我來說還有安定感，租屋難保有一天被趕」、「恭喜！有自己的房子還有一點很開心，想怎麼裝潢就怎麼裝潢」、「我就是每年一直被惡性漲房租，氣到決定買房的，現在很幸福，雖然房貸壓力比當初房租壓力大，但真的有歸屬感，而且房子就是屬於自己的資產」。