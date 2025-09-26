ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

陰莖增大術惡醫釀禍　一查診所曾遭法拍「欠稅又欠錢」

記者項瀚／台北報導

惡意丁斌煌因執行「陰莖增大術」，釀禍，使50歲男病患離世，丁還在交保時籌不出錢，交保金從100萬元降到20萬元。而丁的財務狀況不佳，其實從安和美診所就可看出端倪，該診所曾因欠錢又欠稅，流入法拍市場。

▲▼ 安和美診所 。（圖／記者項瀚攝）

▲惡意丁斌煌的安和美診曾流入法拍市場。（圖／記者項瀚攝)

錦州街安和美診所日前爆醫療事故，50歲男病患砸40萬元做「陰莖增大術」，不料疑似麻醉不當，在手術結束後失去呼吸心跳。

事實上，安和美診執刀醫師丁斌煌，同時也是安和美的負責人，過去就有多次違規紀錄，非常誇張。而警方在18日依過失致死罪嫌，將丁移送北檢，案經檢察官複訊後，諭令100萬元交保候傳。

不過，丁斌煌竟在4個小時內湊不到錢，檢察官於19日凌晨降保50萬元，但他依然哭窮，直到凌晨3點多，再次降保到20萬，才辦保離開。

▲丁斌煌執行「陰莖增大手術」導致病患死亡，依過失致死罪嫌送辦北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝)

▲丁斌煌執行「陰莖增大手術」致病患死亡。（圖／記者劉昌松攝)

然而，丁斌煌財務狀況不佳，從安和美診所就可看出端倪。該診所位於錦州街老商辦「柯達大廈」2樓，丁斌煌即為所有權人，於2025年流入法拍市場，一拍底價2975萬元流標，但在二拍之前撤回。

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「該物件查封人為黃姓自然人，拍賣原因為給付票款，經查債權人包括黃姓自然人、合作金庫、可能還有其他醫療相關廠商等等，此外該物件還被法務部行政執行署設定，表示丁斌煌積欠稅務未繳，丁斌煌欠稅又欠錢。」

至於該筆拍賣在6月17日撤回，代表丁斌煌的錢還清了？黃瑋諭推測：「該筆拍賣案件應為併案執行，丁斌煌可能是將黃姓自然人的債務還清，或稅務部分償還完成，但其他應給付票款依舊存在，且經查判決書，他近期有一筆來自中租的應給付票款，因此該診所很可能再度流入法拍市場。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲安和美診所小檔案。（表／記者項瀚製)

寬頻房訊發言人徐華辰表示，雖然丁斌煌過去就劣跡斑斑，但無法肯定診所在今年查封拍賣時，就是凶宅，筆錄中也無提及這點，不過即便如此，一拍底價換算單價69萬元，加上又是不點交件，仍無法吸引投資人、自用客入手。

徐華辰表示，該診所屋齡已47年，以錦州街的行情推估，每坪單價應在55萬元左右，與二拍底價相當，「不過該物件現在已確定成為凶宅，凶得程度也還小，恐怕行情上得打6折，只剩下3字頭。」

陰莖增大術惡醫釀禍　一查診所曾遭法拍「欠稅又欠錢」

