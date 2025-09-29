昔漢神百貨台中店只撐2年　「大地球廣場」淪猛鬼大樓

▲台中中華路一段曾矗立一棟金色半球體大樓，曾是漢神百貨台中店。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中中華路一段曾矗立一棟金色半球體大樓，隨著北屯區「漢神洲際百貨」開幕在即，這棟曾經風光一時的「漢神百貨台中店」也被老台中人記起，1996年開幕、1998年落幕，隨著商圈移轉，該棟樓因29年間發生不少命案，如今還尚未洗刷「猛鬼大樓」稱號。

位於中華路，樓高22層的「大地球廣場」，在1996年落成時，年底「漢神百貨台中店」開幕，B1至5樓為百貨商場，當時以外觀金色圓頂造型成為當時台中街頭的地標，當時開幕更請來一線大咖如劉德華、林青霞等知名藝人同歡。

不過，由於經營不善，加上週邊區域逐漸沒落，這個夢幻般的百貨僅陪伴台中人短短2年時間，便在1998年畫下句點。近期隨著北屯區「漢神洲際百貨」開幕在即，這段回憶再度被放在網路上討論。

▲「大地球廣場」跟「金殿888」、「廣擎天」、「城市經典」名列台中4大毒瘤，更被稱作「猛鬼大樓」。（圖／記者陳筱惠攝）

現況外觀仍有那顆金色圓頂球體建築，不過商場部分由二輪電影「全球影城」經營中。21世紀不動產資深經理沈政興回憶：「大地球廣場住宅部分以套房為主，現在價格多落在24~31萬元之間，部分套房面向柳川價格相當好，過去一路自7、8萬爬升，也因過去發生事件眾多，一度名列台中房市『毒瘤』之列。」

老台中人回憶，「大地球廣場」跟「金殿888」、「廣擎天」、「城市經典」名列台中4大毒瘤，更被稱作「猛鬼大樓」，大約15年前，這類住商混合型大樓全面潰敗，加上管理不好、不良份子進駐，套房產品又方便與色情產業掛鉤，讓社區蒙上陰影。

其實時至今日，4月時「大地球廣場」管理員發現8樓男住戶很久沒出門，報警破門後驚見對方陳屍屋內，已死亡多時，再度登上媒體版面。

▲現況外觀仍有那顆金色圓頂球體建築，不過商場部分由二輪電影院經營中。（圖／記者陳筱惠攝）

該屋齡29年，沈政興說：「隨著房價上升明顯，近期這類公設比低、位置都相當精華的社區，重新被看到，也因後續在管理部分有加強，雜亂的部分也有整理，提升不少房價，大地球廣場與漢神百貨的連結雖短命，但獨特造型、歷史故事也另類留下與台中人共同的記憶。」

