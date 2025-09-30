國揚、台壽總投資237億　亞灣特貿三最後基地動土

▲亞灣南之北基地由國揚與台灣人壽合組的星紀元團隊，投資237億元，打造48層雙塔住辦大樓以及商場。（圖／高雄市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄亞灣建設備受矚目，「亞灣2.0計畫」首件高市府招商案「特貿三」，共有3塊基地，最後1塊南之北基地30日動土，由國揚與台灣人壽合組的星紀元團隊投資237億元，打造48層雙塔住辦大樓及商場，預計2029年完工。信義房屋專家表示，將引進大量產業、人口紅利。

由高雄市政府攜手台電公司推動的「特貿三南之南基地公辦都更案」，2021年評選國揚與台灣人壽合組的星紀元團隊為最優申請人，是特貿三3個開發案中，最後一個動土的基地。

高雄市副市長林欽榮表示，南基地北動工後，特貿三3個基地將全面推展，總投資金額約860億元，可說是「十年磨一劍」，實屬不易。

▲高雄市副市長林欽榮表示，南基地北動工後，特貿三三個基地將全面推展，總投資金額突破774.6億元。（圖／記者張雅雲攝）

林欽榮表示，本案位於行政院核定的「亞灣2.0智慧科技創新園區」及「亞洲資產管理中心高雄專區」，可說是結合5G AIoT及智慧產業聚落，以及高端國際金融中心的雙重優勢，為高雄帶來就業與經濟繁榮，未來將是南高雄最具發展潛力的核心區。

國揚實業（2505）總經理彭邵齡表示，該案位於成功二路與林森四路口，投資237億元，將興建一棟3層商場與2棟48層住辦大樓，住家坪數為55~85坪，商場將引進多個品牌進駐，打造緊密且多功能的複合式開發格局，全案預計2029年陸續完工。

基地名稱 投資團隊 投資金額（億元） 建築規劃 總戶數 動工時間 完工時間 北基地 興富發集團 470 6棟商辦 92戶店面、2202戶商辦 4/30 預計2031年底陸續完工 南之南基地 智匯方舟（國城+高興昌） 151 45層住宅大樓+美術館、29層商辦大樓 5戶店鋪，122戶商辦，392戶住宅，1戶美術館，2戶公益設施(托育家園及智匯學院) 7/1 預計2030年4月陸續完工 南之北基地 星紀元（國揚+台灣人壽） 237 48層雙塔住商大樓、3層樓商場 9戶店鋪，116戶商辦，362戶住宅 9/30 2031年12月完工

▲亞灣 2.0 特貿三合計3基地公辦都更。（ETtoday製表）

對該區發展，信義房屋亞洲新灣店專案經理簡鴻智表示，3案在2030年後將陸續完工，屆時住宅、商辦、商場都有，勢必有助於吸引AI、5G、AIoT等相關產業鏈進駐，帶進產業、人口紅利，未來3~5年區域房市發展可期待。

區內最受歡迎的是屋齡10~15年大樓，坪數60~80坪，總價2500~4000萬元，5年內、坪數20~30坪，總價約1500~2500萬元，吸引不少換屋與剛性需求族群進場。目前商辦多落在屋齡30年，單價20~25萬元，屋齡都偏高，未來隋建案完工帶來新商辦供給，可望帶動新一波產業進駐。

