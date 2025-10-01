ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

從留白到撞色、從復古到現代！折衷主義崛起：當代居家設計的高級混搭美學

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲從留白到撞色、從復古到現代！折衷主義崛起：當代居家設計的高級混搭美學 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

在過去幾年，家居風格的話語權往往被「極簡」與「復古」兩端拉扯：一方講究留白與純粹，一方強調情懷與歷史質感。如今，一股更自由、更具包容性的美學浪潮正悄然崛起：折衷主義（Eclectic Style）。

這種風格並非僵化的範式，而是一種設計哲學。它主張在同一空間裡，將不同時代、地域與文化的元素並置，藉由精選與混搭，創造出和諧卻充滿個性的生活氛圍。它打破了「單一美學」的侷限，讓家居回歸到更貼近居住者心境與態度的樣貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

反簡對比：簡與繁的對話
折衷主義講究「大處簡、細節繁」。牆面與地板以留白與純粹線條為基底，而家具與飾品則大膽採用異材質、不同造型的組合，讓極簡的空間多了一份戲劇張力。這種「反簡對比」不僅是美感上的衝突，更是一種讓人感受空間層次的設計語言。

色彩的藝術表達
在色彩上，折衷主義推崇以黑、白、灰與大地色作為沉穩背景，再以小面積的鮮明色彩進行點綴。當這些色彩在空間裡流動時，不僅凸顯主次，也讓房子本身充滿故事感。這種氛圍更像一幅畫，觀者永遠可以從中找到新的細節。

多元軟裝的平衡
最迷人的，莫過於軟裝的融合。折衷主義不追求統一，而是在「混沌中找秩序」。一張包豪斯線條俐落的椅子（指的是在德國「包豪斯Bauhaus」設計學校的影響下，以理性、簡潔、功能至上為核心理念所設計的椅子），搭配厚重的復古木櫃，再輔以金屬與天然材質的互補——這種碰撞帶來的張力，往往讓空間瞬間鮮活。

一種態度，而非規則
折衷主義的核心，不是如何「正確」搭配，而是如何展現居住者的個性。它不追隨單一的流行，而是勇於混搭，將不同元素揉合成自我風格。這或許就是為什麼它能成為近年最容易「出圈」的家居風格：因為它不僅僅是設計，更是一種生活態度。

關鍵字：折衷主義Eclectic Style家居設計室內風格居家美學混搭設計色彩搭配軟裝佈置個性化空間家居生活態度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「送裝潢+延後付款」雙響炮　南台灣讓利戰開打

興富發集團位於台南的新案拿出40戶「讓利」，單價重回2022年，專家表示，新成屋供給持續增加，若買氣未見回溫，恐怕容易陷入「多殺多」局面，南台灣不少新案狂打送裝潢、冷氣、家電促銷，也有成屋案直接打出「先享受、後付款」，直接搶攻Q4買氣。

4分鐘前

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」在高雄大受歡迎，中山店2018年開幕，堪稱「拾七」南台灣元祖店，但8月底全台3家「拾七」全面結束營業。近期中山店舊址圍上帆布積極趕工，在地透露，將改成同集團「茶六燒肉堂」進駐。

1小時前

「元老級貴婦百貨」重建33層豪宅　內行估坪數、總價帶

台北現存最老精品百貨「SOGO敦化館」將在年底熄燈，房東皇翔建設正申請都更，預計規劃33層住宅。專家分析，該地段精華，興建為住宅的效益遠高於商辦，單價250萬元起跳。

2小時前

從留白到撞色、從復古到現代！折衷主義崛起：當代居家設計的高級混搭美學

在過去幾年，家居風格的話語權往往被「極簡」與「復古」兩端拉扯：一方講究留白與純粹，一方強調情懷與歷史質感。如今，一股更自由、更具包容性的美學浪潮正悄然崛起：折衷主義（Eclectic Style）。

2小時前

寶佳神操作？自然人加價12萬買回單元5　內行曝隱情

全台推案大戶寶佳機構再出神操作，位於台中市南屯區單元5角地出現6.95億元交易，換算單價達72萬元，經查交易由寶佳集團的法人每坪加價12萬元轉售自然人，專家分析，隨著轉售交易的土地取得成本，購地貸款的額度也可望拉高，有機會達到節稅的效果。

3小時前

「28年竹北家樂福」10月底掰了　當地人曝陰影：那棟真該好好整理

繼嘉義北門店於9月22日熄燈後，家樂福官方再度公告，因租約到期的關係，在地經營28年的「竹北店」只營業到10月31日。而歇業消息早在當地傳開，如今證實後，網友紛紛感慨「太讓人難過了，離家最近最好逛的地方沒了」、「嗚嗚...我的年輕回憶啊」、「那一棟真的需要好好整理」。

3小時前

台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

日本房市熱度不減，吸引不少台灣買家目光，但關於日本買房的迷思也隨之而生，最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義日本專家，為大家解惑日本買房的真實面貌，並提醒投資人切勿被經營管理簽證包裝移民、過高的投報率沖昏頭。

4小時前

遠端視訊賞屋1小時　澎湖人跨海購入台北房

澎湖生活環境舒適，不少人選在澎湖買房退休，其中又以「農變建」獨棟產品最夯，總價僅約800萬元。此外，也有許多澎湖年輕人在台灣本島發展，並具買房需求，大多會找澎湖在地熟悉的房仲協助，一位澎湖房仲就分享了一件印象深刻的案例。

19小時前

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支持　70億聯貸案簽約

皇翔（2545）位於板橋漢生西路、國光路的都更案，規模頗大，基地面積達2166坪，預計規劃住宅，總銷達百億元規模。今日皇翔重訊公告，與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，總額度為70億元。

20小時前

社區管理費大揭密！這項設施天天用但維護費超高　汰換恐達300萬

女星隋棠因被爆出積欠管理費11萬3967元，引發社區管理費議題熱議。但你知道你繳的管理費實際用途是什麼？除了透天、獨棟或公寓外，越來越多人居住的社區與電梯大樓，都需要繳交管理費，但很多人並不清楚這筆費用到底花到哪裡。

20小時前

【樂觀刻進骨子裡】一群可愛的原民哥邊唱邊跳邊鏟土！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　..

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

租屋族霸王條件曝光　房仲：不如..

欠租還反控房東害他洗冷水澡　房..

30歲看新建案！代銷問1句....

3萬房貸繳不出來「只能賣房嗎？..

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

寶佳神操作？自然人加價12萬買..

賣房「低於市價、比買入時高」算..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「送裝潢+延後付款」雙響炮　南..

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

「元老級貴婦百貨」重建33層豪..

留白到撞色、復古到現代！居家「..

寶佳神操作？自然人加價12萬買..

「28年竹北家樂福」10月底掰..

台灣人瘋買日本房！　永居權？高..

澎湖買家跨海視訊購屋　台北房市..

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366