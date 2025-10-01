▲從留白到撞色、從復古到現代！折衷主義崛起：當代居家設計的高級混搭美學 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

在過去幾年，家居風格的話語權往往被「極簡」與「復古」兩端拉扯：一方講究留白與純粹，一方強調情懷與歷史質感。如今，一股更自由、更具包容性的美學浪潮正悄然崛起：折衷主義（Eclectic Style）。

這種風格並非僵化的範式，而是一種設計哲學。它主張在同一空間裡，將不同時代、地域與文化的元素並置，藉由精選與混搭，創造出和諧卻充滿個性的生活氛圍。它打破了「單一美學」的侷限，讓家居回歸到更貼近居住者心境與態度的樣貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

反簡對比：簡與繁的對話

折衷主義講究「大處簡、細節繁」。牆面與地板以留白與純粹線條為基底，而家具與飾品則大膽採用異材質、不同造型的組合，讓極簡的空間多了一份戲劇張力。這種「反簡對比」不僅是美感上的衝突，更是一種讓人感受空間層次的設計語言。

色彩的藝術表達

在色彩上，折衷主義推崇以黑、白、灰與大地色作為沉穩背景，再以小面積的鮮明色彩進行點綴。當這些色彩在空間裡流動時，不僅凸顯主次，也讓房子本身充滿故事感。這種氛圍更像一幅畫，觀者永遠可以從中找到新的細節。

多元軟裝的平衡

最迷人的，莫過於軟裝的融合。折衷主義不追求統一，而是在「混沌中找秩序」。一張包豪斯線條俐落的椅子（指的是在德國「包豪斯Bauhaus」設計學校的影響下，以理性、簡潔、功能至上為核心理念所設計的椅子），搭配厚重的復古木櫃，再輔以金屬與天然材質的互補——這種碰撞帶來的張力，往往讓空間瞬間鮮活。

一種態度，而非規則

折衷主義的核心，不是如何「正確」搭配，而是如何展現居住者的個性。它不追隨單一的流行，而是勇於混搭，將不同元素揉合成自我風格。這或許就是為什麼它能成為近年最容易「出圈」的家居風格：因為它不僅僅是設計，更是一種生活態度。