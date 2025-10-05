馬公30年飯店2.1億交易　經手房仲揭買方規劃





▲澎湖馬公「澎湖和田大飯店」整棟以2.1億元交易，成為今年目前馬公最貴的交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／綜合報導

澎湖馬公「澎湖和田大飯店」整棟以2.1億元交易，成為今年目前馬公最貴的交易，買方是來自桃園的開發商。經手此案的房仲表示，買方主要是看上飯店的經營效益，雖然屋齡達30年，但短期內不會重建。

近期實價揭露，澎湖馬公「澎湖和田大飯店」整棟以2.1億元交易，也成為今年目前馬公最貴的交易。經查謄本，買方為宏欣國際開發，為來自桃園的不動產開發商。

實登顯示，該飯店屋齡30年，共有68房、68衛，建物權狀1018坪，平均單價約20.6萬元，土地移轉了104坪，使用分區為商業區。

經手的東森房屋澎湖光復加盟店東徐麗雪表示，「澎湖和田大飯店」易主後，不會停業，也沒有立即重建開發的規劃，將由新買家繼續經營。

徐麗雪表示，買方過去曾在澎湖做過工程，對澎湖有一定的地緣性，除了「澎湖和田大飯店」，在周圍也有購入其他建物土地，但本次買進「澎湖和田大飯店」主要是看上其經營效益，整間飯店約有60間房，生意相當不錯。

▲福容全連鎖第19家分店「福容徠旅澎湖」9月1日正式迎客。（圖／福容提供）

住商不動產澎湖中華加盟店東陳陽明表示，「澎湖和田大飯店」算是馬公市精華區的邊邊，地段條件不錯，具有一定的旅宿市場，但近年澎湖比較新的飯店大多位於第三漁港一帶，像是新開幕的福容飯店，對於舊市區來說會有一定的排擠效應。

至於成交單價，陳陽明分析：「單看土地價值，每坪高達201萬元，超過行情不少，只不過本筆交易還有地上物飯店的價值，因此買方直接開發土地效益偏低，還是會繼續經營飯店。」

