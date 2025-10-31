買新房「附贈電子鎖」以為賺到！她傻眼吐悲劇：該換掉？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日分享交屋經驗，表示建商附贈的電子鎖原本看起來相當方便，還一度覺得「賺到」，實際使用後卻發現問題不少，不僅功能簡陋，電池續航力也相當差，經常需要更換。

該名住戶在Dcard提到，「原本看我們社區新建案交屋時有附電子鎖，以為很方便還想說賺到，結果實際使用之後功能陽春就算了，電池還超快就沒電。」

後來他在社區群組詢問，才發現並非個案，許多鄰居同樣抱怨電子鎖不耐用，甚至認為比傳統鑰匙還麻煩。由於電池容易沒電，仍需隨身攜帶鑰匙，讓他開始考慮是否要自行更換其他品牌的電子鎖。

文章曝光後，引來網友熱烈討論，「不過既然你們住戶普遍都遇到劣質品，先團結起來要求建商更換吧，爭取一下試試看」、「是不是用的電池不對，我套房用的電子鎖不到5000，但電池一次用兩年，我是用鈦元素電池」、「我買房前看過幾個建案，建商基本上附的鎖都很陽春，如果住在一樓或邊間我會比較擔心安全，畢竟外人經過就能靠近門口，所以很多人會選擇自己換掉」、「我們社區交屋附的鎖也超耗電，用沒多久就快沒電，有點煩」、「電子鎖找有保固的是最好！不然到時候壞掉、有問題，找不到人處理會哭」。