林逸欣買房如買菜　靠1招大安區置產吃到大紅利

▲林逸欣插旗大安區房產，吃到近5年房市紅利。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高房價時代，藝人林逸欣卻「買房如買菜」，在疫情前看房第3間就果斷出手買進；看似衝動的行為，背後卻是她15年來北漂租房練就的眼光；看準市中心長期抗跌保值力，不使用寬限期，將還房貸化為「強迫儲蓄」的動力，不僅成功晉升蛋黃區有殼族，更吃到疫後至今5年房市紅利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不管在外面遇到什麼挫折，家裡是永遠的避風港，出生在這個家庭是我最大成功。」因為一支婚禮影片引發外界熱議，藝人林逸欣說，「爸爸是醫生、媽媽是生物老師，一般人最直接的想法是：我是被當作公主養大的；但我想強調的是，爸媽給我的『富養』並不是金錢，而是愛。他們白手起家，傳承給我的金錢觀是『務實』，一步一腳印累積財富。」

林逸欣理財小檔案

出生：1985年

學歷：台灣師範大學音樂系

現職：歌手、演員、音樂家

買房心法：相信對房子一見鍾情的緣分，明確知道自己的需求，遇到感覺對了的房子，就果斷出手

早在2020年林逸欣就靠自己的力量，買下台北市大安區2房、38坪的自住屋，北漂15年，她終於達成在北部安身立命的目標；沒有複雜花俏的投資技巧，靠著本業收入和自律定存實現買房夢，「學會取捨、不要多想，就能勇敢出手。」

林逸欣坦承，她的買房過程有點戲劇，看第3間房就下手；但因為插旗台灣最精華地段，尤其當時進場時間點漂亮，因此幸運吃到近5年房市大紅利；根據信義房屋今年初統計，過去5年台北房價指數漲幅為37%，精華地段更是漲得超有感。

因為活動範圍都在市區，加上蛋黃區房子房價雖高但相對保值，因而林逸欣看房毫無懸念地直搗台北市區。另外，她鎖定中古華廈而非公設比高的新大樓，「只要家裡乾淨，建築外觀不是問題，錢一定要花在能實際使用的空間上。」

她解釋，一般華廈公設比落在15%至25%，和現在公設動輒30%以上的新大樓相比，實際可使用坪數落差大；舉例來說，一間40坪的大樓，室內使用只有28坪，但同樣坪數的華廈，室內可使用空間超過30坪，「華廈公設比低、住戶單純，CP值高，最符合我的需求。」https://youtu.be/vBXanL4LdEU



更多鏡週刊報導

女星買房圓夢2／北漂6次租屋練就精準眼光 林逸欣看第3間房果斷出手原因曝

女星買房圓夢3／買房不用寬限期 林逸欣把錢鎖在房子裡

名人理財／北漂15年圓夢 林逸欣從租屋族到插旗大安區房產