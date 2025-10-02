台積效應失靈？　中石化8484坪橋頭廠房喊賣失利

▲中石化（1314）為處分資產紓解財務壓力，釋出位於北高雄橋頭區、被視為「金雞母」的工業廠房，2日公開標售。（圖／第一太平戴維斯提供）

記者張雅雲／高雄報導

中石化（1314）為處分資產紓解財務壓力，釋出位於北高雄橋頭區、被視為「金雞母」的工業廠房，並委託第一太平戴維斯進行公開標售，2日開標，最終以無人投標收場。

中石化5月以重訊宣布，為持續推動轉型策略，以活化資產及充實營運資金， 委託第一太平戴維斯公開標售高雄橋頭工業廠房，原定9月9日開標，後來公告「因應投資人提出，本標案公告時間過短，決議展延公告時間。」延至2日開標。

該廠房位於橋頭區成功南路，基地土地面積達8484坪、建物總面積為3408坪，土地使用分區為產業專用區，該廠房為1棟地上4樓的辦公樓及1棟地上2層樓的挑高作業廠房，底價未公開。最終2日中石化以重訊宣布，「本次處分標的未脫標，將持續積極辦理處分事宜。」

第一太平戴維斯表示，隨台積電楠梓廠建廠逐步完成，北高雄的科技自用需求快速成長，不僅南科楠梓園區的土地使用飽和，周邊的工業用地需求成長，相關供應鏈廠商包括艾司摩爾、英飛凌、科林研發、以及東京威力科創，皆在北高雄設立辦公室，產業鏈的牽引效應擴大。

▲台積電近年在南台灣加速擴建先進封裝與晶圓製造產能，台積電設廠的南科楠梓園區共有5廠，帶動周邊房市熱度。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄五福加盟店執行長林治域表示，台積電近年在南台灣加速擴建先進封裝與晶圓製造產能，台積電設廠的南科楠梓園區共有5廠，P1廠區已完工，預計下半年正式量產2奈米先進製程晶圓，P2廠預計今年底完工、P3廠已動工、P4、P5廠擴建規畫環評已審核通過，成台積電重點布局的城市。

儘管有台積電帶動周邊房市熱度，林治域指出，真正敢入手廠房的買盤，幾乎都鎖定在台積電產業鏈相關廠商。至於其他產業，普遍仍抱持觀望態度，原因在於目前製造業缺乏新訂單，加上生產成本居高不下，企業加碼投資廠房意願有限。

他直言，除非價格低於區域行情，才有機會吸引自用型業者進場，特別是一般傳統製造業，若不轉型為高附加價值產業，相對競爭力不足，企業也不敢貿然加碼投資新廠或擴建計畫。

