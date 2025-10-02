房租超人現身！他去花蓮幫忙　包租代管人掏腰包「減租千元」

▲花蓮日前湧入「鏟子超人」協助救災。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮光復鄉的災情吸引許多台人伸出援手，趕到當地協助災後事務。就有租屋族貼出截圖，他收到包租代管管理人的訊息，對方告知要減免一些房租，「感謝你的熱心前往花蓮幫忙，我想幫忙補助一些些的交通費用」，這讓他感動直呼「竟然被我遇到房租超人，要怎麼不愛台灣人啦！」引發話題。

原PO在Threads貼出截圖，只見他10月的房租租金是14500元，加上其他費用後共計16055元。但訊息下方補充兩句，「感謝你的熱心前往花蓮幫忙，我想幫忙補助一些些的交通費用，這個月的金額請匯款15000元整即可。」

原PO也在留言處透露，其實對方是包租代管代理人，並不是房東本人，「人家也是自掏腰包，在此真的非常感謝」。不少人看到貼文忍不住留言直讚，「善的循環」、「真的好暖心！台灣這片土地上，每個人都用自己的方式在幫助著花蓮人。」「感謝有你！」

值得注意的是，留言處就有房東現身「跟進」，只見他告知包租代管，「如果租客有去花蓮幫忙救災（給個車票或者照片證明就行），跟他們說這個月的房租直接少3000。」引來網友大讚，「謝謝超人」、「活該你長得這麼帥」、「你很棒欸！」