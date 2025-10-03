買賣移轉棟數創史上最大減幅　葉凌棋籲：降價促成交

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年移轉棟數預測再下修，年減23~25%，為單年減幅史上最大（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市持續低迷，Q3七都中古屋房價跌幅擴大，議價率皆維持在10%以上高檔。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房價將持續修正，直到央行放寬也不見得落底，今年移轉棟數預測再下修，年減23~25%，恐不及27萬棟，單年減幅更達史上最大。

「政大永慶即時房價指數」顯示，Q2七都房價指數小幅下修，Q3持續低迷，房價出現跌幅擴大的趨勢。進一步觀察，新北跌幅在2%內，跌勢較輕，台北、桃園與新竹縣市季減2~3%之間，台中、台南與高雄則下跌超過3%，跌勢較明顯。

另外，9月七都成交議價率仍在10~13.2%的高檔水準，與去年6、7月房市高點相比，七大都會區成交議價率仍呈現擴大的趨勢。

▲歷年每季的政大永慶即時房價指數。（圖／永慶提供）

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：「當前交易量偏低、房價跌幅有擴大跡象的情況下，有明顯的降價幅度較能爭取快速成交的機會，『降價促成交』仍是目前房市交易關鍵。」

葉凌棋表示：「去年919央行第七波打房力道強，預計Q4仍將呈現房價跌幅擴大的趨勢，明年會怎麼走，關鍵之一就是看央行的政策。」

不過，他也強調：「川普對等關稅政策正式落地實施，對於國內各產業的影響正陸續發酵中，將連帶影響內需與房市交易，因此就算央行在房市政策上有調整，房價也不見得落底。」

至於今年成交量，2025年預測再下修。葉凌棋預估：「全年交易量在26.3~27.1萬棟之間，年減23~25%，成為單年減幅史上最大，全年交易恐跌破27萬棟大關。」

本季永慶季報記者會中，也提供新數據，也就是把大樓、公寓房價拆開來看。數據顯示，過去房市多頭時，大樓漲幅高於公寓；進入空頭時，公寓跌幅反而是高於大樓。

以雙北為例，台北市2020年Q1~2024年Q3大樓漲幅25.8%，2024年Q3～2025年Q2跌幅3%；公寓方面則是上漲22.2%，下跌9%。新北市大樓漲幅40.8%、跌幅2.4%，公寓則是漲幅27.5%、跌幅7.2%。

