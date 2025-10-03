【廣編】新北房市新熱區　新店站穩百萬房價

▲距離大坪林捷運站僅約250米的「東基M1」於9月30日舉行動土典禮。
新北新店緊鄰台北市文山區，僅一橋之隔即可到景美夜市與河濱公園。隨著北市房價高漲，年輕家庭與科技新貴轉向新店置產，加上央北重劃區品牌建商卡位，新店房價已站上每坪百萬元，成為新北房市新熱區。
大坪林生活圈交通優勢明顯，捷運大坪林站是新店線與環狀線交會點，一站即可到台北市，未來東環段通車後更可直達信義區。區域內還有國道三號、水源快速道路及台64線串聯，機能成熟便利。
近年新店建設話題不斷，包括裕隆城開幕帶來百貨、影城、誠品書店等商業休閒機能，緊接著榮工廠都更及耗資985億的十四張聯開案啟動，帶動人潮與商機，使新店生活質感與房市增值潛力備受期待。
位於新店寶安街的「東基M1」距離大坪林捷運站僅約250公尺，鄰近裕隆城、家樂福與景美河濱公園，結合便利機能與靜巷純住宅環境，提供1至4房產品，滿足單身菁英到三代同堂需求。該案更是新店線唯一同時榮獲「建築金質獎」、「耐震設計標章」、「黃金級綠建築」與「銀級智慧建築」四大認證的建案，自公開三個月來已熱銷五成，並於9月30日舉行動土典禮，展現市場對地段與產品的高度肯定。
